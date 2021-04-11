正在進行亞洲訪問的美國總統氣候問題特使克里，據稱將在本周訪問中國，與中國氣候變化事務特使解振華會晤。如果此行落實，將是拜登政府上台後首位訪華的美國高層官員。克里日前表示，儘管美中長期存在的分歧影響了雙邊關係，但美國仍希望與中國合作應對氣候變化。

未必一定成事

《華盛頓郵報》引述知情者稱，克里可能前往上海會見中方官員，包括曾任國家環境保護總局局長的解振華。兩位中美氣候問題最高官員早已有交手經驗，兩人2015年12月通過《巴黎協定》的聯合國氣候變化大會分別以中國氣候變化事務特別代表和美國國務卿身份，代表中美這兩個全球最大溫室氣體排放國出席。拜登上台後，美國已重返在特朗普任內退出的《巴黎協定》。不過，報道指克里訪華仍有變卦，有可能被取消。中美外交最高層官員上月曾在阿拉斯加舉行兩天會談，但雙方不歡而散。

克里在本月1日起先後出訪阿聯酋、印度和孟加拉，與這三個受氣候變化影響面臨海平面上升威脅的國家討論相關議題。他日前在阿聯酋阿布扎比曾說，美方希望能夠與中國一道應對氣候問題。美國戰略與國際問題研究所的能源安全和氣候變化專家Jane Nakano稱，美國的對華取態是「在可能的情況下合作」，但對中方來說，北京可能覺得在氣候問題主動與美方接觸不會有甚麽好處，「尤其是在氣候問題是拜登政府的首要任務，而非中國的當務之急的情況下。」

《華盛頓郵報》/美國之音