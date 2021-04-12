中國疾控中心主任高福前日在四川成都一場研討會上演講，坦承中國疫苗保護率不高，當局正考慮採取溝針（不同藥廠生產的疫苗），引起軒然大波。高福昨日接受內媒《環球時報》訪問時疑「補鑊」，直斥他的說法遭人「斷章取義」。不過，中國疾控中心免疫規劃首席專家王華慶則表示，中國要建立免疫屏障，可能需要10億人以上接種疫苗，接下來還有一段路要走。

央視昨日報道則罕有地「認衰」，披露管剛過去的一周，內地疫苗單日接種量從300萬快速增長到700萬，但和一些接種率達到40%甚至60%的國家相比，仍然屬於較低水準。

王華慶指出，內地要建立免疫屏障，可能需要10億人以上接種疫苗；接種率越高，免疫屏障形成就越牢固，接下來還有一段路要走。

他又謂，任何一款疫苗都有它的風險，現在注射疫苗有不良反應或嚴重過敏性反應，是百萬分之一的數據，但相比武漢肺炎的致命率2%的數據，就可以看出武漢肺炎帶來的危害是非常大的，疫苗可以把風險降到最低。

有內媒指，截至7日，內地31個省份報告接種新冠疫苗14,907.1萬劑次，接種比例接近10%。

高福昨日接受《環球時報》訪問時表示，世衞（WHO）對武漢肺炎疫苗有效性的要求是50％以上，主要是要保護重症和死亡，而現時每一款新冠疫苗都能做到，因此網傳有關他指國產疫苗防護力低的消息完全是誤解，是「斷章取義」。

高福又澄清，他當日在研討會上提及免疫策略和疫苗保護率問題，主要是提出可以通過優化接種程序、採用幾種疫苗交替的接種（溝針）方式來進一步提升疫苗有效率。他舉例，全球都在動態調整免疫程序，包括法國已將mRNA疫苗的兩劑接種時間由4周推遲到6周。

央視/ 《環球時報》/ 北青網

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