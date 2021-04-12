美國前國務卿蓬佩奧在任時宣佈取消美台官員交流限制，即使拜登新政府上台後都未有推返，延續上任政府的取態。而蓬佩奧在卸任後亦繼續關注台灣，他今日（12日）在Twitter個人賬號，上載一張邊吃台灣鳳梨（港稱菠蘿）乾邊下棋的照片，明顯是要力挺被大陸聲稱有害蟲為由而禁止入口的台灣鳳梨。台灣外交部政務次長田中光今日指蓬佩奧今年好大機會訪台。

照片中的蓬佩奧身穿便服，右手拿着一包台灣出產的鳳梨乾，左手拿着一小塊，眼神則專注在西洋棋的棋盤上。他在推文中寫着：「身為自由的擁護者，正在享受台灣鳳梨乾。將軍。」（As a proponent of freedom, enjoying some Taiwanese dried pineapple. Checkmate.）

據中央社報道，台灣駐美國代表蕭美琴證實，蓬佩奧手上那包鳳梨乾是她之前送的。蕭美琴也在Twitter表示，很高興蓬佩奧喜歡她的禮物，並表示自己會向全世界分享台灣的好物。

外交部、退輔會、教育部、衛福部、行政院農委會、國家發展委員會、僑委會等單位，上午以「新南向政策5年總體檢」為題，赴立法院外交及國防委員會業務報告，並接受質詢。民進黨立委王定宇關注蓬佩奧今年到訪台灣的機會，田中光原僅回應，目前正往這方面努力。王定宇追問後，田中光才說：「是」。

蕭美琴曾於3月31日在華府雙橡園宴請蓬佩奧，兩人共享鳳梨酥、鳳梨蛋糕與珍珠奶茶等道地台灣美食。據了解，這是兩人首次會面。

蓬佩奧擔任國務卿期間，多次公開支持台灣國際參與、譴責中共打壓台灣。卸下國務卿職務之前11天，他宣佈取消美國長年為美台官員交往自設的限制，被視為美台關係近年的另一項重大突破。蓬佩奧亦多次被大陸點名指摘，而他卸任後更被列入制裁名單，遭禁止入境大陸。台灣方面有意邀請蓬佩奧來訪，後者亦直言有機會造訪台灣「會是很棒的事」。

Twitter／中央社

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