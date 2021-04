「歷史由勝利者書寫,但事實真相只有親歷者才知道。(History is written by the victors, but the only witness to know the truth)」傳聞此話出自德國納粹軍官於二戰後的「感悟」,因被英國已故首相邱吉爾(Winston Churchill,1874至1965年)引用而廣傳於世。中共今年大肆慶祝建黨百年,除了大搞群眾性宣傳教育活動「歌功頌德」外,還少不了著書立說,將「豐功偉績」流傳後世。北京早前就推出新版《中國共產黨簡史》,有關中共總書記習近平執政以來的黨史,竟佔全書四分之一,又還淡化毛澤東與文革的錯誤與問題,再次證明歷史其實是由當權者書寫!

中共推出這本新版《中國共產黨簡史》,共十章,531頁,約28萬字,官方將該書定位為指定黨史學習教材。不過,該書的內容及篇幅卻可圈可點,過於「略古詳今」。

據《星島日報》報道,該書最後一章是 「中國特色社會主義進入新時代」,共146頁,約佔全書四分一的編幅,主要突出中共十八大自(2012年)以來,亦即中共總書記習近平執政以來的黨史。

另外,文化大革命則不再單獨成章,被併入「社會主義建設的探索和曲折發展」的一章中;同時淡化毛澤東的錯誤,甚至有為他洗脫之嫌;大幅減省文革中那些慘無人道的經過,卻詳述有關文革期間在經濟、國防科技、外交等方面所取得的成果。

然而,該書仍維持中共於1981年通過的「關於建國以來黨的若干歷史問題的決議」,指文革「是一場由領導者錯誤發動,被反革命集團利用,給黨、國家和各族人民帶來嚴重災難的內亂,留下了極其慘痛的教訓。」

習近平自2013年全面執政後,就被外界指為靠「左傾」以及利用毛澤東的政治「遺產」來鞏固自己的地位與認受性。而內地的中小學新版歷史教科書,更多次傳出取消或刪減文革的內容,以及淡化毛澤東的錯誤。

事實上,中共趁建黨百年,早已着手對黨史進行「定於一尊」 的工程。中共理論刊物《求是》早前刊發習近平在2月20日的黨史學習教育動員大會上的講話,要求警惕一些錯誤傾向,包括有的誇大黨史上的失誤和曲折,肆意抹黑歪曲黨的歷史、攻擊黨的領導;有的將黨史事件同現實問題刻意勾連、惡意炒作;有的不信正史信野史,將黨史庸俗化、娛樂化,熱衷傳播八卦軼聞,對非法境外出版物津津樂道等。

至於何謂「誇大」、「肆意抹黑歪曲」、「惡意炒作」或「庸俗化與娛樂化」,則未見有作出任何具體定義。這無疑令到對中共的學術研究隨時踩紅線,動輒得咎。至於西方不少對中共的學術著作,就不能夠在內地出版或流通。

更加恐怖的是國家中央網信辦早前開設舉報專區專線,供民眾積極舉報歪曲黨史和攻擊黨領導、和詆毀英雄烈士等行為。而中共中央辦公廳更印發通知,要各地大搞群眾宣傳活動盡力「唱好」共產黨。

正如外媒所指,中共要打擊所謂「歷史虛無主義」,實際是要禁絕一切批評與異聲。但時至今日,歷史真的只是由勝利者或當權派書寫?恐怕不是吧!?

《蘋果》記者/ 《星島日報》

