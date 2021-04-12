美國國務院早前公佈最新版美台交往指引，傳媒透露指引容許雙方官員互訪官署，美方官員可參加雙橡園活動。對此，北京方面一如既往地反對，官方喉舌《環球時報》昨日（11日）深夜更發表評論稱，北京應該對此反制，更建議派解放軍軍機直接飛越台灣上空。

《環時》在題為〈美放鬆對台接觸 大陸需恰當反制〉的社評中指出，最新的美台交往準則，突破以往美國政府遵守的「一中原則」，還說此舉讓美國「為挑釁北京製造了新籌碼」。

《環時》貫徹其鷹派作風，要求大陸當局「做出適當反應，增加美台這樣做反過來的壓力和風險」。文中認為，美台最擔心的就是大陸使用武力，因此建議「調整、加碼」解放軍軍機繞台和飛越海峽中線的數量規模，甚至強調「解放軍已經做好了派戰機飛越台灣島上空的充份準備」。

文章進一步威脅台灣，說大陸還有「外交牌、經濟牌、繞開台當局與島內民眾直接接觸牌等等，如果美台不斷走遠，北京再拿下幾個台灣邦交國應當不是難事」。

另外，台灣國防部去年底決定在東沙島興建軍事設施，卻一度傳出因擔心會刺激大陸而暫停，惟根據台灣國防部送達立法院的預算解凍報告指出，東沙機場跑道的擴建工程已於上個月動工，預定明年2月底完工。

中時新聞網引述一位不具名的軍方官員表示，東沙島扼控巴士海峽進入南海空域要處，美中軍機經常遭遇，共機又天天侵擾西南空域，機場跑道整建具有高度軍事意涵。

另外為加強東沙島的防衞，台海巡署也在東沙部署紅隼火箭彈約160具，部署數量比位於南沙的太平島多。紅隼火箭彈有配賦彈及練習彈，防衞時可作為反舟波攻擊及反登陸任務使用。

台灣《蘋果新聞網》／《環球時報》／中時新聞網

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！