因疫情已封閉近15個月的中朝邊境，可能在本月內解封，首先恢復鐵路貨物運輸，以向物資嚴重缺乏的北韓運送部份應急物資，但旅遊等人員交流短期內將難以恢復。不過，中朝政府及官方媒體並未證實有關消息。

韓聯社引述消息人士報道，中朝已針對恢復友誼橋貨運鐵路運輸達成協議，預計不久後將先解除友誼橋的鐵路封鎖措施。友誼橋跨越兩國界河鴨綠江，連接中國丹東及北韓新義州，是兩國最繁忙的運輸線。此外，同樣連接丹東和新義州的「新鴨綠江大橋」北韓端的道路，去年已完成路面鋪設，遼寧省政府不久前稱這座大橋「不久後將會通車」。北京消息人士稱，中朝邊界的封鎖措施「近期就已經呈現持續緩和迹象」，兩國邊界雖不會完全解封，但透過貨物運輸恢復部份交流的可能較大。

北韓傳「藥盡糧絕」

另外，北韓國營的高麗航空曾在官網公佈平壤往來北京的班機訊息，但至今並沒有實際飛行。業界人士推測，高麗航空此舉可能是在維護及檢查自家的訂票系統，提前為恢復飛航作準備。去年1月疫情在武漢爆發隨後向全中國擴散後，北韓在同月底宣布封鎖與中國的邊界，成為全球第一個與中國限制人員往來的國家。俄羅斯駐北韓大使館日前在社交網絡平台帖文指，多國外交人員紛紛離開平壤，又指當地的藥物和基本物資已出現嚴重短缺。

中央社