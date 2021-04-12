台灣調查局中部地區機動工作站等單位，日前聯手在桃園市一處老舊農舍查獲多達44名疑犯的電訊詐騙機房，創下台灣同類案件單一處所查獲人數最多的紀錄，數百個受害人均為對岸民眾，短短一個月合計被騙走超過5,000萬元新台幣（下同，約1,366萬港元），成員透過兩岸地下匯兌管道，可分得至少8%酬勞，案件移送桃園地檢署偵辦。

電訊詐騙機房藏身桃園市新屋區陂塘一處偏僻的4層樓農舍，已逾一年，集團成員刻意讓它外觀保持破爛，所有人進入機房就要交出手機，統一保管，須待滿3個月，其間不得外出，擅離崗位會被扣錢，附近居民都不知道裏頭躲着這麼多人。

中機站與調查局桃園市調查處、新竹市調查站、新竹縣調查站獲報蒐證，從集團成員趁夜將屋內垃圾打包，由專車載到外地丟棄等異常舉動，研判屋內確為詐騙機房所在地，上月31日與新竹市警局及刑事局聯手，逮捕42男2女共44名疑犯，當中包括7名通緝犯。

調查局指出，集團成員依據事先取得的對岸民眾資料，謊稱對方遭人冒名涉及洗錢等案件，須將賬戶內存款交給公安、檢察官監管，以洗脫罪嫌及避免賬戶被凍結，數百個受害人信以為真，將錢匯入詐騙集團指定的大陸賬戶。詐騙集團再透過兩岸地下匯兌管道流回台灣，受害者察覺受騙報案時已來不及。

警調在現場查扣手機、手提電腦、教戰守則與許多受害人個人資料，由於不少資料已遭碎紙後丟棄，估算僅今年3月，集團已騙到超過5,000萬元，成員至少可分得8%酬勞，還有人業績破表，可加領特別獎金。

出資經營機房的康姓金主與官姓管理人已被聲押獲准，7名通緝犯各自解送歸案，其餘認罪成員都獲准保釋，後續仍將追查集團首腦與其他金主到案。

台灣《蘋果新聞網》

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