台灣的「國艦國造」再有新艦下水，海軍新型兩棲運輸艦 「玉山艦」將在明天（13日）舉行命名及下水典禮。玉山艦具備防空及防衞武器，甲板上可停放兩架直升機，台軍希望做到「平時能救災，戰時能作戰」。

「玉山艦」的冠名儀式及下水典禮將由台灣總統蔡英文主持，「玉山艦」舷號為「1401」，取名自台灣最高峯玉山。「玉山艦」的排水量一萬噸，艦身長153公尺，艦上武器配備有艦射型「海劍二」防空飛彈系統。另在艦上可搭載的各式載具，包括兩棲登陸艇，兩棲突擊車、另可停放兩架直升機。因此，台灣軍方稱玉山艦含有完整的防空與對海面自衞能力，戰時可編成兩棲特遣部隊執行各項兩棲作增援與離島作戰任務，平時可轉做野戰醫院，執行人道救援。目前大陸亦有一艘登陸艦073A玉山艦（舷號944），但取名是江西省玉山縣，與台灣不同。

布林肯︰關注中國對台野心

台灣蘋果新聞網去年踢爆海軍採購「特種作戰突擊艇」所使用的「登船工具組」，竟採用不具「代理商」資格的廠商，購買「水貨」提供陸戰隊使用。海軍司令部昨首度坦承目前有「突擊升降機」及「拋繩槍」等兩項驗測不合格，目前已發文向國防部說明。

此外，美國國務卿布林肯昨接受美媒專訪亦提到台灣，他稱極為關注中國對台灣的野心，警告任何國家若想以武力改變西太平洋的現狀，都會是「嚴重的錯誤」。他強調美國會繼續支持台灣，遵守美國對台灣的承諾。

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