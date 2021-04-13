內地為進一步推動城市化，計劃放寬戶籍制度。國家發展和改革委員會（國家發改委）提出，有序放開放寬城市落戶限制，城區常住人口300萬以下城市落實全面取消落戶限制政策；至於實行積分落戶政策的城市，在審核落戶申請時，則主要計算申請人的社保繳納年限和居住年限。另外，國家發改委表示，要健全城市群一體化發展機制，如在粵港澳大灣區內，促進各類交通方式無縫接駁，實現區內交通「一卡通」、二維碼「一碼暢行」。

國家發改委日前印發《2021年新型城鎮化和城鄉融合發展重點任務》的通知，要求中央和國家機關有關部門、直屬機構、各省市政府認真貫徹執行有關措施，提升城市建設與治理現代化水平，推進以縣城為重要載體的城鎮化建設，加快推進城鄉融合發展。其中一項重要措施，是推動戶籍制度改革，促進農業轉移人口有序有效融入城市。

通知表示，要有序放開放寬城市落戶限制，包括容許進城就業生活5年以上和舉家遷徙的「農業轉移人口」、新生代農民工、以及因為升學與參軍進城的農村人口，便捷落戶。

另外，城區常住人口300萬以下城市，落實全面取消落戶限制政策；實行積分落戶政策的城市，則確保社保繳納年限和居住年限，作為計算申請人的主要分數。

至於城市落戶政策，亦要對租購房者同等對待，允許租房常住人口在公共戶口落戶。城市要整體謀劃、周密設計，統籌做好放開放寬落戶、人才引進和房地產調控工作。推動具備條件的城市群和都市圈內，社保繳納年限和居住年限累計互認。

國家發改委又要求各地，推動城鎮基本公共服務覆蓋未落戶常住人口，包括鼓勵一些較多外來人口流入的城市，增加中小學公辦學校的學位，以及提升教師的編制，同時支持有條件地區將未落戶常住人口，納入普惠性學前教育保障範圍。當局並計劃實施補貼性培訓，提升農業轉移人口的職業謀生技能。

此外，國家發改委提出，健全城市群一體化發展機制，包括制定京津冀協同發展、粵港澳大灣區建設、長三角一體化發展「十四五」實施方案，以及建設軌道上的城市群和都市圈，如加快規劃建設京津冀、長三角、粵港澳大灣區等重點城市群城際鐵路，促進各類交通方式無縫接駁，推廣區內交通「一卡通」、二維碼「一碼暢行」。

網易

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！