中國教育部與中共中央軍委國防動員部，今天發佈「高中階段學校學生軍事訓練教學大綱」，指將於中共建黨100周年起實施，明定中國高中生軍事訓練課程，3年在校總計不得少於7天56課時（即堂課）。

根據教育部網頁，這項於3月26日發佈全國、今天才公佈的大綱，前言部份強調為全面貫徹「黨的教育方針」，落實「強軍目標根本要求」，全面規範高中階段學校學生軍事訓練組織與實施，「加強國防後備力量建設」，因此制訂這一教學大綱。

大綱強調，組織學生軍事訓練是高中階段學校「必須開展的教育活動」，是全面貫徹「黨的教育方針」、「新時代軍事戰略方針和總體國家安全觀」，加強全民國防教育、國防後備力量建設和青年學生素質教育的重要措施。大綱亦明確規定，各高中階段學生的軍事訓練教學包括「基本軍事知識」和「基本軍事技能」兩部份，教學時間共7至14天，總計不得少於7天共56課時。「基本軍事知識」共24課時，其中必訓12課時、選訓12課時；「基本軍事技能共88課時」，其中必訓44課時、選訓44課時。

大綱嚴令各類高中不得減少軍事訓練教學內容和規定課時，並鼓勵學校積極開設有關軍事知識、軍事技能訓練教學方面的課程。

教育部網頁 / 中央社

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