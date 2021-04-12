在位期間大力改善美台關係的美國前國務卿蓬佩奧，昨在社交媒體貼上一邊玩西洋棋，一邊吃台灣鳳梨乾（港稱菠蘿乾）的相片，附上「身為自由擁護者，享用台灣鳳梨乾」字句。台南市長黃偉哲邀請他訪台，台灣外交部亦首度稱蓬佩奧今年訪台機會大。

蕭美琴所贈手信

駐美國台北經濟文化代表處代表蕭美琴亦有轉發蓬佩奧的相片，稱那包鳳梨乾是她之前送給蓬佩奧的手信，對蓬佩奧喜歡吃感高興。蓬佩奧使用的「自由擁護者」字句，源於中國2月底宣佈停止進口台灣鳳梨，當時台灣外交部長吳釗燮發文呼籲各界支持台灣的「#自由鳳梨 （#FreedomPineapple）」。

眼利的黃偉哲發現這包鳳梨乾產自台南官田，立即在facebook致謝，並邀請他來台南參訪。他稱這包鳳梨乾意義非凡，原因是副總統賴清德早前與農委會大力推廣鳳梨加工品銷售海外，當時賴手上正拿着這包鳳梨乾，可見台美有共識讓鳳梨成為台灣自由的象徵。

民進黨立委王定宇昨在立院質詢時，關心蓬佩奧今年訪台機率是否很大，外交部政次田中光回應「是」。但被問到台美高層是否可能互訪，田稱因疫情關係有困難。

淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授戴萬欽稱，蓬佩奧擁有中央情報局、國務卿等資歷，深諳台灣的重要性。雖然他已卸任，但仍可間接代表美國，甚至三年後競選美國總統，「台灣當然要跟他套交情」。

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