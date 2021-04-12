重慶維權人士崔斌因被指殺死維穩人員，去年被拘押。「維權網」報道指，崔斌已被判處死緩，據報他之前一直被警方軟禁及威脅，並多次遭到疑由維穩部門派出的黑幫分子毆打，後更被斬斷手筋，相信他是自衞殺人。

據「維權網」前日報道，崔斌去年4月28日突然失去聯絡，後獲悉他被指控殺人，被關押在重慶萬州看守所。崔斌去年被捕後，重慶維權人士李運生等多人，曾到看守所及重慶龍都派出所試圖了解案情，但未能如願。本月8日多名維權人士再前往看守所，為崔斌存錢但遭拒，經詢問才得知他已被判死緩（死刑緩期執行），並轉送重慶蜀都監獄。

圍觀浦志強案遭關押

崔斌的維權路始於九年前。2012年他好心協助消防隊拯救輕生者時，被消防武警官兵踩傷左膝半月板。事後當局未按規定向他提供任何獎勵或救助，崔因無法獲得基本治療，被迫踏上上訪之路。其間他多次到國家信訪局投訴，均未獲受理。同時他多次被重慶維穩部門刪除網上貼文，社交平台賬號也被封。除網上維權遭打壓，他也被監視居住、拘禁，甚至毆打。

崔斌此後成為活躍維權人士，廣泛關注社會公義及人權等議題。2015年，知名維權律師浦志強因舉報前中共中央政治局常委周永康，並要求司法、政治改革，被以尋釁滋事等罪名起訴。崔則在北京第二中級人民法院圍觀案件，因此遭關押五日。2016年，曾參與八九學運、為法輪功信徒提供法律援助、被指擾亂公共秩序的維權人士郭飛雄在獄中傳出命危消息，崔亦在街頭公開絕食聲援，遭國保人員審問。

遭威脅「一根牙籤殺死你」

同年全國兩會期間，他因在北京攔截兩會代表車輛，被押送回重慶，再遭萬州警方軟禁。至5月，崔斌遭到疑由重慶維穩部門派出的黑幫成員毆打，又被對方用屠宰刀斬斷雙手筋腱及三條手指骨。其後崔人身自由一直受到限制，並多次遭毆打。施暴者甚至公然到其住所出言挑釁，聲言「你看我打傷你有事嗎？一點事都沒有」；亦有黑幫成員威脅稱，「一根牙籤就能殺死你，牙籤上塗劇毒，就是龍都派出所讓我們來找你的。」惟崔報案後，當地警方未有拘捕任何人。報道指，崔斌長期遭到威脅，人身安全得不到保障，而維穩人員再次上門，未知事發時因何情況，導致崔涉嫌自衞殺人。

報道指，崔斌曾多次向朋友表示，自己可能會被當局迫害致死。報道又認為，崔近年聲援「六四天網」創始人黃琦亦可能是他被當局迫害的原因；呼籲社會給予崔斌更多關注。

維權網/民生觀察