兩岸疫情最新數字：大陸4月11日新增9宗確診個案，當中1宗為來自雲南的本土個案，均來自雲南，另有8宗境外輸入個案，分別是浙江2宗，廣東2宗，四川2宗，上海1宗，福建1宗。大陸確診累計90,435宗，死亡個案4636。台灣累計確診1,057宗，死亡個案11宗。

過去，內地一直被指隱瞞武漢肺炎疫情。官方則不斷否認，內地傳媒亦提出種種「證據」。《長江日報》昨日報道，2019年12月29日晚上，湖北武漢金銀潭醫院時任副院長的黃朝林和ICU主任吳文娟，接報7宗「不明原因肺炎」，並於當晚將這些病人轉住金銀潭醫院。翌日取得全球首武肺病毒毒株的標本。

同年12月30日晚，中科院武漢病毒所收到金銀潭醫院送來7份不明原因肺炎樣品，翌日確認是一種新型的冠狀病毒。2020年1月5日中科院武漢病毒所分離得到第一株武肺病毒毒株，一星期（12日）後，向世界衞生組織提交了病毒序列。

國家衞健委／《長江日報》

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