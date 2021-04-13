特首林鄭月娥昨日（12 日）公佈稱為「疫苗氣泡」的措施，明言未來放寬社交距離的計劃，將與接種疫苗掛鈎，如食肆將劃出「Clean Zone」，只接待接種了疫苗的客人，亦強制使用「安心出行」等，提供「誘因」予市民接種疫苗，力求推高接種數字。中國紀檢監察報今日（13日）就內地部份地方強逼市民打疫苗作出批評，「盡快實現疫苗應接盡接，決不意味着一刀切，必須本着科學的精神、對群眾負責的態度，對照疫苗接種的相關禁忌，身體條件不適合接種的決不能強制要求接種，否則就是對群眾的生命健康不負責任」。

據國家衞健委數據，截至2021年4月11日，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團累計報告接種新冠病毒疫苗約1.6億劑次。目前，各地正在根據突出重點、保障安全的原則，做好新冠病毒疫苗接種工作。不少地方根據實際採取了各種行之有效的措施，但也有個別地區在推動接種工作中，存在簡單化的問題，甚至有的形式主義做法引起群眾反感。

比如，有的學校和主管部門將疫苗接種情況與學生升學畢業、教師績效考核挂鈎；有的單位無視部分職工特殊身體情況，簡單粗暴要求全員接種，更有甚者，員工不接種疫苗就開除；還有的地方為提升企業接種進度，動用行政權力，將接種率與企業的生產經營挂鉤……對於個別地方疫苗接種中出現的簡單化、一刀切，強制要求全員接種的情況，國家衞健委明確表示必須糾正。

中紀監的評論文又指，「積極推進接種疫苗工作，需要各地在組織動員上多下功夫、多費心思。要加大宣傳力度，讓群眾全面了解疫苗接種的重要性、明晰我國自主研發疫苗的安全性，打消顧慮、增強信心。要優化疫苗分發、接種流程，提高接種效率。比如，山東省制定印發臨時接種點建設標準和流動接種隊服務規範，在完成接種的大型商場、超市、樓宇張貼綠色地標，推進疫苗接種工作規範化、有序化。上海市網格化推進疫苗接種，分步、分塊、分類在區域內全覆蓋開展摸排登記。湖北省突出重點地區、重點人群，通過在微信公眾號預約建檔、流動接種車上門接種、接種點延長服務時間等措施，提供人性化服務」。

疫苗有序接種，向着應接盡接不斷邁進，考驗的是各地區各部門各單位做群眾工作的本領。

文章最好強調，不僅讓疫苗接種工作有了與病毒「搶時間」的速度，更有暖人心的溫度。

中國紀檢監察報

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