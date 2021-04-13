中國反擊美歐圍堵政策，又找到破口。法國雪鐵龍（Citroën）宣佈，最新高端房車將全部移至四川成都的工廠製造，除部份運回歐洲銷售外，主要鎖定中國市場。法國《世界報》（Le Monde）社論主編擔心，此決定對法國工業及「天下圍中」，將釋出破壞性訊號。

雪鐵龍公佈最新高端車款，展示了集團對中國市場野心。雪鐵龍總裁科貝（Vincent Cobée）表示，這款名為「C5X」的原創油電混合系列車款，將完全只在中國四川成都製造。今年秋天上市後，也將主要着眼於中國市場。

科貝說：「C5X是歐洲的高端車款；在中國，它將成為品牌攻占與重新定位的工具」。

去年年底才由飛雅特克萊斯勒（Fiat Chrysler）和寶獅雪鐵龍集團（Peugeot Citroën）合併而成的Stellantis集團，目前正準備再度強勢進軍中國這個全球第一的汽車市場。

法國《世界報》經濟社論主編伊斯肯德（Philippe Escande）認為，Stellantis把高端房車生產線遷往中國的決定，釋放出破壞性訊號。

首先，中國工業規格如今已是全球頂尖之一。伊斯肯德質問：「如此一來，法國還剩下甚麼？老實說，過去20年來，寶獅雪鐵龍和雷諾（Renault）的房車車款生產線已經完全離開法國本土。」寶獅208、雷諾Clio和Dacia是在斯洛伐克、土耳其和羅馬尼亞生產。只有曾力挽狂瀾的寶獅SUV車款目前還留在法國。就像德國，只有高利潤、高單價車款，才能突破人力成本和製造稅的限制，而在法國，這兩項限制被稱為產業僱傭與投資的「殺手」。

伊斯肯德說，1931年，雪鐵龍創辦人沿絲路把汽車從法國帶到北京，展示了產品的科技優越性；而今方向卻是相反過來，奢華的C5X將從四川來到巴黎。

另一個訊號則是，儘管疫情蔓延、美中貿易戰如火如荼，以及歐洲實施各項預防措施，中國仍是國際貿易遊戲的中心。去年，中國是全球外資的第一目標國，大幅領先美國，而歐洲與中國簽訂的貿易協定將會加速這個現象。伊斯肯德最後寫道，「不只杜夫蘭（Douvrin，法國北部城市，寶獅雪鐵龍廠房所在），整個法國都應該有所憂患」。

法國《世界報》/ 中央社

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