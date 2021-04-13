加拿大3月底聯同美、英及歐盟，就新疆人權問題對中國官員實施制裁，令兩國關係雪上加霜。加拿大政府在最新的赴中國旅遊建議中警告，與新疆有家庭或族裔聯繫的人士，可能會面臨「任意拘留的危險」。另外，加拿大安全情報局（CSIS）特別點名中國及俄羅斯，指去年在加拿大的外國間諜和干擾已達到自冷戰以來的最高等級，這與武漢肺炎疫情大流行導致某些漏洞有關。

美國之音報道，加拿大全球事務部前日在官網更新了赴中旅行建議。建議指出，中國當局越來越頻繁在「沒有正當程序」的情況下拘留新疆地區的少數族裔和穆斯林，一些加拿大公民的中國籍家屬亦被拘留。

該警告指出：「如果你與新疆維吾爾自治區有家庭或族裔聯繫，你可能面臨任意拘留的風險。」加拿大政府還表示，新疆地區局勢緊張，很難獲得準確的消息，中國當局可以在短時間內實施宵禁和限制。

加拿大全球事務部建議，旅客避免集會和示威，隨身攜帶身份證件並聽從當地政府的指示。全球事務部還預計，該地區將加強安全措施，並進行頻繁的安全檢查，可能還會出現嚴重的旅行延誤。全球事務部還提到，駐中外國記者和其他媒體工作者或面臨相當大的限制，「如果研究或報道批評政府，涉及敏感資訊，以及新疆西藏等地相關議題時，你應該特別警惕」。

另外，加拿大安全情報局表示，去年暴力極端主義活動、外國干預、間諜活動及網絡惡意攻擊等國安威脅都有所增加，而加拿大安全情報局所觀察到的間諜活動及外國干預已達到冷戰以來的最高等級，中國、俄羅斯以及其他國家持續地透過具有針對性的各種行動，來秘密收集加拿大的政治、經濟及軍事情報，藉此支持其國家發展目標。

加拿大安全情報局將去年間諜活動的增長因素和武漢肺炎疫情連繫起來，指出包括敵對國家情資單位等外國威脅在內，曾試圖利用疫情對社會及經濟層面造成的影響來蒐集某些有價值的情報。

美國之音/ 路透社

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