中國環球電視網（CGTN）一度被英國撤銷牌照，但獲法國發牌，並在全歐盟播映。13名「被中國強迫電視認罪受害者」聯署，促請歐洲衞星通訊營運商「歐洲衞星通訊公司」（Eutelsat）思考應否轉播中國官媒中央電視台中文國際頻道CCTV4及CGTN。

鄭文傑有份聯署

13名聯署者包括英國駐港總領事館前僱員鄭文傑（Simon Cheng）、香港銅鑼灣書店股東桂民海的女兒Angela、內地維權律師包龍軍、江天勇，以及關注亞洲人權議題的非政府組織「保護衞士」（Safeguard Defenders）發起人、瑞典人權活動人士達林。聯署信由保護衞士發表，並列出中國強迫他們認罪及剝奪他們公平審訊權利的事例。信中說：「我們要求貴公司……決定民主社會的電視供應商是否應該繼續在道德上同流合污，播放被蓄意扭曲及通過酷刑取得的資訊」，「我們只是十數名能夠發聲的受害者……許多其他受害者身在獄中，有幾位已被處決」，「受害者索償無門，唯一阻止方法，就是電視監管機構調查並採取措施」。

英國通訊管理局早前指CGTN報道2019年香港反送中運動違反公平中立原則，罰款22.5萬英鎊（約242萬港元），今年2月被指與中共有關，撤銷其牌照。但CGTN轉向「法國最高視聽委員會」提出申請，並獲法國發牌，以《跨境電視協議》於歐盟國家播放。

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