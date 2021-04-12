台灣旱情依舊，即使台中、苗栗日前開始施行「供五停二」等限水措施，但也緩救不了台中的德基水庫旱情。台灣蘋果昨日現場直擊，發現德基水庫的蓄水量史上新低，只剩百分之4.5。長年在水面下的枯樹陸續露出，讓庫底宛如大峽谷。當地果農慨嘆：「我從沒這麼絕望過。」

巖埤乾涸長草 「百年首見」

德基水庫是大甲溪沿線蓄水量最大的水庫，亦是目前台灣蓄水量第四大的水庫。但從去年開始就沒有颱風帶來雨量，水位開始一直下降。大甲溪電廠廠長洪文和表示，目前水庫進水量已入不敷出，如沒有雨量滙入，估計將無法撐到半個月。梨山陳姓果農說，不曾看過德基水庫這麼低的水位，只得往更深山尋找水源，擔心果樹無法收成，祈求趕快降雨。

台南六甲歷史名剎赤山龍湖巖，周邊有近10公頃巖埤，往常一年四季湖水如鏡成為地方勝景，但今年遭逢苦旱，巖埤已乾涸見底，潭中央幾窪淺水還可見到翻肚魚蝦，部份潭底積泥更龜裂一片，有地方更長出青青寸草。寺內師父形容：「從沒看過這種狀況，百年首見。」

台灣旱情不僅令民生用水拉警報，南投縣的茶樹也因灌溉設施匱乏，導致春茶減產三至五成，甚至枯死。農糧署昨日表示，屏東的芒果受旱情影響，收成損失最大，預計少收兩成。台灣蘋果新聞網