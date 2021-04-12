台灣執法部門日前於桃園市一個舊農舍，破獲一個電訊詐騙集團，44人當場被捕，是台灣同類案件單次同地點拘捕人數紀錄。警方估算，一個月內有數百名大陸民眾被騙，涉5,000萬元新台幣（下同，約1,377萬港元）。

數百大陸人被騙

該電訊詐騙集團將桃園市一個地點偏僻的四層農舍，偽裝成廢墟，設置電腦機房。機房以紙皮箱及隔音棉間隔出若干獨立空間，以便騙徒打電話行騙。集團成員則要交出手提電話，三個月內不得外出，擅離崗位會被罰款。超過一年時間之中，附近居民對該藏身地點渾然不知。

法務部調查局包括桃園市、新竹市、新竹縣三個調查站日前聯合搜集情報，發現農舍內有人以專車載垃圾到偏遠地點扔棄，從而鎖定機房位置。上月31日，新竹市警局及刑事局根據情報聯手攻入農舍，拘捕屋內42男2女，包含7名通緝犯。警方在現場撿獲手提電話、手提電腦、詐騙戰術教學守則及受害人個人資料。調查局指，騙徒從台灣聯絡大陸民眾，謊稱對方遭冒名洗黑錢，要求對方轉賬予公安及司法部門，受害者估計有數百人。現場發現大量被碎紙機銷毀資料，調查局估算僅今年3月，該集團已騙取5,000萬元。被捕人士中，七名通緝犯已緝捕歸案，兩名集團金主及管理層被羈押，其餘准保釋。當局仍在追查其他集團首腦。

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