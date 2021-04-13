因身穿一襲紅衣在雪地策馬奔馳而爆紅的新疆伊犁哈薩克自治州昭蘇縣副縣長賀嬌龍，內地傳媒昨日報道，賀已升任伊犁州文旅局副局長。

去年下半年，賀嬌龍為昭蘇縣旅遊做宣傳，憑着於雪地上壬策馬拍片而在網上走紅、粉絲逾100萬。去年5月，伊犁哈薩克自治州組織開展「縣領導+主播+產品」的視頻直播農產品帶貨活動，要求各縣市選派1名縣領導和1名主播參與本縣市直播活動。賀嬌龍被確定為昭蘇縣農產品代言人，開始為昭蘇農產品直播帶貨，還註冊了抖音賬號「賀縣長說昭蘇」。

遼寧瀋陽撲殺280隻野禽

農業農村昨日發佈，遼寧省瀋陽市發生野禽H5N6亞型高致病性禽流感疫情。4月12日，農業農村部接到中國動物疫病預防控制中心報告，經國家禽流感參考實驗室確診，瀋陽市和平區長白街長白島森林公園發生野禽H5N6亞型高致病性禽流感疫情。疫點內共有291隻野禽，發病死亡11只。疫情發生後，當地立即啟動應急響應機制，開展應急處置工作，撲殺280隻野禽，對全部病死和撲殺禽隻進行無害化處理，對周邊環境進行消毒。

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