內地前日網傳一段逾14分鐘影片，一名女子用水桶潑向一名男官員，隨後還拿拖把抽打其臉部、頭部，聲稱多次遭到他發訊息騷擾。當地官方稱，涉事的黑龍江綏化市北林區扶貧辦副主任王春輝「存在違反生活紀律問題」被撤職；打人的女子被指患精神病，免於行政處罰。

「敢給我發騷擾訊息，你是膽兒肥了。」影片顯示，身穿白衣的女子多次用拖把狠狠抽打坐在辦公室內的王春輝。女事主指控王春輝向她傳送三則性騷擾的訊息，揚言會聯同其他受同樣遭遇的女同事起訴他。王多次被抽打頭臉，卻未有反抗：「我錯了，沒想那麼多，就是開玩笑，能不能饒了我。」但女子在片中仍不停爆粗大罵他，將桌上辦公用品砸向其頭部並報警。

女子被指精神病免罰

事件引來綏化市北林區紀委監委及北林公安分局介入調查，當晚通報指，王春輝存在違反生活紀律問題，撤銷他黨職務及政務。通報又指，施襲的周姓女事主有毆打他人的行為，但因患有精神疾病免於行政處罰。當地一名政府人員對傳媒稱，毆打王春輝的女子為當地就業服務中心扶貧窗口公益崗工作人員。

事件昨在網上引發熱議，搜狐網的評論質疑：「說受害者精神病依據在哪？」評論又指官方的通報不夠詳細，甚至沒有公開基本事實。新浪微博