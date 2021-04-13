美國國務院9日發佈新指引，允許美國官員更自由地與台灣官員會面，外界關心前國務卿蓬佩奧今年是否有望訪台。台灣外交部今日（13日）表示，蓬佩奧曾表達有興趣訪台，將持續聯繫蓬佩奧，在最適當時機早日邀他訪台。大陸外交部發言人趙立堅今日則老調重彈地威嚇美台，指中國堅決反對任何形式的美台官方往來，敦促美方勿在台灣問題上「玩火」。國台辦則表示，民進黨當局「倚美謀獨」，必遭失敗。

台外交部北美司長徐佑典上午在例行記者會上表示，不論是美方現任或卸任官員，外交部都積極邀請訪台。蓬佩奧曾表達訪台興趣，外交部將持續聯繫蓬佩奧及其幕僚，在最適當時機及遵守相關防疫規定下，早日邀請蓬佩奧到台灣訪問。

徐佑典說，可預見雙邊有此互動準則，未來台美在洽公時可更加方便，不只是駐美代表處人員，台灣政府部門官員與美方的互動，會更加頻繁密切。

這份台美官員交流準則新指引，再次挑起大陸一方不滿。外交部發言人趙立堅今日在例行記者會上重申，「一個中國」原則是中美關係的政治基礎，所謂「美台交往指導方針」（新準則）公然鼓勵美國政府與台灣接觸，嚴重違反「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，中國已就此向美方提出嚴正交涉，敦促美方慎重妥善處理涉台問題，不要在台灣問題上玩火，不向「台獨」勢力發出任何錯誤訊號。

國台辦今日則表示，堅決反對美台發展任何形式的官方關係，指恪守一個中國原則、中美三個聯合公報，是美國政府向中方作出的嚴肅承諾，敦促美方不要向台獨勢力發出錯誤訊號，而民進黨當局「倚美謀獨」必遭失敗。

美國國務院上周五（9日）指已發佈新指引，使美國官員能夠更自由地與台灣官員會面。「這些新指引放寬了與台灣接觸的指導方針，符合我們的非官方關係。」美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）在聲明中表示，這樣做的目的是「鼓勵美國政府與台灣接觸，反映我們不斷深化的非官方關係」。

美國前國務卿蓬佩奧任內推出多項友台政策，並取消美台官員交流限制。他卸任後持續挺台，昨日（12日）更在Twitter發佈一張享用台灣鳳梨（港稱菠蘿）乾的照片，並暗示中國被「將了一軍」，反中意味十足。

中央社／路透社／央視

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