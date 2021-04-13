胡潤研究院今日發佈《2021胡潤全球白手興家U40富豪榜》（Hurun Global U40 Self-Made Billionaires 2021），列出今年全球79位40歲以下白手興家的十億美金企業家，人數比去年多26位。美國以31人居全球之首，中國以30人緊隨其後；其中，抖音創始人38歲張一鳴以身家3,500億元人民幣（4,152億港元），位列世界第二。若以地方計算，新增最多白手興家年輕富豪的是北京，由6人上升至17人，首次超過三藩市成為全球最成功U40企業家之都。

據新浪財經報道，這79位白手興家的十億美金年輕企業家創富力量驚人，總財富達到3.4兆元人民幣（下同），比去年增加1.5兆元人民幣，相當於增加了一個武漢一年的GDP，達到一個北京一年的GDP。

其中，中國和美國都增加了11人，美國以31人居全球之首，中國以30人緊隨其後，美中兩國佔全球近八成最成功U40企業家。第三名印度僅4人。排第三的印度，僅4人。

36歲的Facebook創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg ），其財富增加600億元，以6,530億元連續第六年成為全球40歲以下白手起家首富。

後的第二至第四，均來自中國。抖音創始人38歲張一鳴財富增加2,500億元，相當於這一年每天增加7個億，達到3,500億元，位列世界第二。得益於快手的上市，39歲的宿華和36歲的程一笑，則首次進入世界前五。宿華財富增至去年8倍多，以1,550億元位列第三；程一笑財富增至去年9倍多，以1,250億元位列第四。

另外，排行榜中有45位屬新面孔，為歷年最多。其中19位來自中國，15位來自美國，3位來自英國，新加坡、澳大利亞、德國和印度各2位。新人中排名最靠前的是電子煙品牌悅刻、居於北京的39歲汪瑩，財富710億元，其次是加密貨幣交易所FTX、居於香港的28歲Sam Bankman-Fried，和支付平台Checkout.com、居於倫敦的39歲Guillaume Pousaz，財富均為650億元。

若以城方論排名，北京今年因增加6人至17人，首次超過三藩市成為全球最成功U40企業家之都；三藩市增加5人，以16人屈居第二。深圳保持第三，增加1人至4人。

全球十大白手興家年輕企業家：

姓名/ 財富（人民幣）／企業／年齡／國家

1. 朱克伯格/ 6,530億/ Facebook/ 36歲/ 美國

2. 張一鳴/ 3,500億/ 字節路動/ 38歲/ 中國

3. 宿華/ 1,550億/ 快手科技/ 39歲/ 中國

4. 程一笑/ 1,250億/ 快手科技/ 36歲/ 中國

5. Dustin Moskovitz/1,100億/Facebook/36歲/ 美國

6. 張邦鑫/ 1,000億/ 好未來/ 40歲/ 中國

7. Eduardo Saverin/ 940億/ Facebook/ 38歲/ 新加坡

7. Brian Chesky/ 940億/ Airbnb/ 39歲/ 美國

9. Joe Gebbia/ 840億/ Airbnb/ 39歲/ 美國

9. Nathan Blecharczyk/ 840歲/ Airbnb/ 38歲/ 美國

新浪網

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