兩岸局勢越趨緊張。美國務卿布林肯（Antony Blinken）11日關注中國對台咄咄進逼，中共翌日仍破記錄派出25架軍機擾台。美國國務院當地時間周一對此表達關注，再呼籲北京停止在軍事、外交及經濟上施壓台灣。另一方面，台灣海軍新型兩棲船塢運輸艦 （LPD，Landing Platform Dock）「玉山艦」今日舉行命名及下水禮，總統蔡英文親自南下主持，意味兩岸間的「火藥桶」仍存在。

美國國務卿布林肯接受美國國家廣播公司（NBC）電視節目專訪，關注大陸對台灣採取侵略性越來越強的行為，升高台灣海峽情勢：「任何人若試圖藉由武力改變現狀，將會犯下嚴重錯誤。」中共昨日繼續派出25架戰機入台灣西南防空識別區（ADIZ），是歷來最多的一次。

美國國務院一名拒公開身份的發言人表示，美方注意到中共在區域內持續進行恫嚇的模式，包括針對台灣，且對此感到關切。這名發言人再次敦促北京，停止在軍事、外交與經濟上施壓台灣，並改與台灣進行有意義對話。

台灣總統蔡英文親自南下主持下水禮的「玉山艦」，擁有防空與對海面自衞能力。另在艦上搭載LCU、LCM等兩棲登陸艇、AAV7兩棲突擊車等等，亦可停放2架直升機，長時間在外海獨立執行各類作戰任務。

台灣海軍以代號「鴻運計劃」興建新型兩棲船塢運輸艦，汰換現役舊兩棲船艦，海軍新型兩棲船塢運輸艦造艦計劃自2017年開始，2年曾6次招標失敗，最後在前年由台船以46.35億中標（12.85億港元），同年5月6日開工，今年交艦，成為海軍有效戰力。

台灣《蘋果新聞網》

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