【略古詳今】

中共趁建黨百年推出新版《中國共產黨簡史》（下稱《簡史》），篇幅比2001年舊版多出70%，新版《簡史》內容大幅淡化文革慘況，中共總書記習近平執政以來的黨史更佔全書四分之一。官方新版《簡史》定位為指定黨史學習教材，內容卻過於「略古詳今」。

中共2001年為慶祝建黨80年，曾推出由中央黨史出版社出版的《簡史》，內有10章共228頁，約有16萬字；2021年新版則由中央宣傳部組織，中央黨史和文獻研究院等單位編寫，同樣有10章，但有531頁共28萬字，最後一章〈中國特色社會主義進入新時代〉更有146頁，佔全書四分一篇幅，主要突出2012年中共十八大以來習近平執政的黨史。

習近平2013年曾指出「不能用後30年否定前30年」，當時輿論認為左傾的習有意為文革翻案。他對文革的取態體現在新版《簡史》之中。舊版將文革獨立成章，用1.1萬字分四個章節講述；新版僅將這個中國近代史的十年浩劫，劃入第六章的〈社會主義建設的探索和曲折發展〉，用一頁略述文革經過，並無提及「破四舊」、抄家打人等事件。

指未貫徹思想 為毛開脫

新版《簡史》也淡化前領導人毛澤東在文革的錯誤，指他「很多關於社會主義建設的正確思想沒有得到貫徹落實，最終釀成了內亂」，卻詳述文革期間有關經濟、國防科技、外交等方面取得的成果。新舊版唯一相同的是，沿用中共1981年十一屆六中全會的〈關於建國以來黨的若干歷史問題的決議〉來定性文革，即由「領導者錯誤發動，被反革命集團利用，給黨、國家和各族人民帶來嚴重災難的內亂，留下了極其慘痛的教訓。」

六四事件則在新舊版《簡史》均只被略略帶過，新版另用大量篇幅講述六四善後工作，包括「加強黨的建設和思想政治工作」、「應對國際風雲變幻」、「治理整頓的成效」。舊版引述前領導人鄧小平提出的「韜光養晦」外交戰略，新版則主要描述當時領導人如何與西方制裁作鬥爭，也引用鄧小平對美國前總統尼克遜的發言：「要中國來乞求，辦不到。哪怕拖一百年，中國人也不會乞求取消制裁。」顯示新版有意借古喻今，宣揚中共不怕制裁的形象。

新版港澳納入國家管治

此外，新版《簡史》加入不少篇幅講述一國兩制，在第七、第九和第十章均有提到，並提出在十六大及十八大後如何推進一國兩制。對於港澳回歸的歷史，舊版提到香港享有高度的自治權，社會、經濟制度、生活方式不變。新版則有不少內容訴諸情感，指香港主權移交是「彪炳中華民族史冊的千秋功業」、「香港從此走上同祖國共同發展、永不分離的寬廣道路」，又提到港澳重新納入國家治理體系，中央政府依照憲法和基本法對港澳實行管治，舊版未有提及。

《中國共產黨簡史》