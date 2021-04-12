內地以違規之名，濫收罰款，時有所聞。廣東佛山近日有司機投訴，當地一條公路的分岔口標誌不合理，自己被迫違規cut線，令他最感震驚的是，手機App顯示已有逾62萬人和他一同「中招」，涉及罰款高達1.2億元人民幣（下同，約1.4億港元）。許多「苦主」均批評，涉事分岔口標誌設計不良，根本是「陷阱」，也有網民質疑，官方一直無視問題，是為了保護罰款「業績」。事件持續發酵後，電腦系統已刪去處罰數據。廣東省當局周一（12日）已派工作組調查事件。佛山交警周一晚發通報，指會實施多項改善措施，但否認有62萬人被罰，稱啟用「電子警察」約一年，累計開罰184,373宗。

微博賬號「袁來說房」3月中發文，展示其在2月27日的一張罰單，表示當日駕車至佛山廣台高速43公里200米處分岔口，該Y形分岔口由4車道變6車道，但只有一條車道可直行通向左側區域，加上標誌線不清，司機難以提前察覺及早轉線，最終在臨近駛入分岔口前，被迫違規切線。「袁來說房」表示，自己因此遭閉路電視拍到違規cut線，事後被追罰200元（約238港元）罰款兼扣3分。

心心不忿之餘，他收到違規通知的手機App發現，原來已有624,149人次在同一地點因同一原因被開罰。以每人次罰200元計，涉款已達1.2億元。他當時將遭遇一併向廣東知名車評人袁啟聰反映，令事件不斷發酵。

至近日，多個內媒就事件作出報道，發現許多網民早在去年中，已不斷指摘上述路段設計有心「陰人」，有受害司機聲稱半年內被罰3次。

在同一交通「黑點」有逾62萬人被罰一事曝光後，當地有人以航拍機實測，發現僅3分鐘，便有27架車因上述原因，被迫違規切線。

事件引來大量網民討論，不少人指數字已反映一切，如非道路設計不良，難以解釋何以有這麼多人違規，也有人質疑事件有釣魚執法之嫌，當地官方放任問題不處理，目的就是利用這個違規陷阱帶來源源不絕的罰款。

輿論越發高漲後，當地的行車訊息發佈平台已將違規被罰的數據刪去。佛山公安交警部門則強調，相關路段設計、標線及提示牌，均符合規範，通過驗收，認為司機應有足夠時間及在適切距離看到標誌，及時轉線。

據新華社周一下午報道，事件已引起省政府關注，已派相關部門的工作組到佛山調查。

佛山市公安局交通警察支隊周一晚發通報，稱上述路段自去年3月18日啟用「電子警察」以來，截至4月1日累計拍攝違規僅184,373宗，罰款全繳國庫，但未有解釋何以官方數字與投訴人手機App顯示的62萬多人相差這麼遠。而涉事分岔口即日起會增劃方便右側車輛變道的虛線；在分岔口前3公里增設龍門架提示；距分岔口2公里、1公里及500米的地面，增劃文字及分道提示標誌等改善措施。

澎湃新聞網／新華社／界面新聞／廣東警訊

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