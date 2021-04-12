美、加兩國聯手創辦的非營利組織哈利法克斯國際安全論壇（HFX），原定去年底頒發「麥凱恩公共服務領袖獎」予台灣總統蔡英文，但外媒報道指，加國政府憂引發中國報復，不欲頒獎給蔡。台灣外交部表示，基於民主理念及對論壇的尊重，台灣尊重論壇頒獎結果。

威脅取消金援

美國新聞網站Politico前日報道，總部設於美國的HFX去年底決定將頒發「麥凱恩公共服務領袖獎」予蔡英文，並獲美國已故資深參議員麥凱恩遺孀辛迪認可。但論壇目前仍未公佈蔡英文得獎消息，Politico引述消息稱，加國政府擔心加拿大和北京關係進一步惡化，故向論壇施壓，威脅論壇頒獎給蔡，便取消所有贊助。

論壇副主席雪佛發聲明稱：「我們很期待宣佈得獎消息，並在適當時間頒獎，現時只是受疫情影響未頒獎。蔡英文總統是一位相當受到尊重的國際領袖、台灣第一位女性總統，同時也是堅守倡議民主的元首。她絕對是得獎的理想人選。但在此刻，我們沒有更多消息宣佈。」台灣外交部回應指，台灣相信若論壇有意頒獎給蔡英文，絕對是對蔡及台灣人民在抗疫及民主的肯定，但基於民主理念及對論壇的尊重，台灣尊重論壇結果。加拿大防長發言人承認國防部和加拿大武裝部隊會贊助論壇，但不會牽涉論壇籌備工作，無正面回應消息真偽。

Politico