內地上月中推出官方「反詐騙」手機App，鬧出強制安裝及侵犯私隱爭議。有民眾抱怨地方政府為「交任務」，粗暴逼人安裝，否則便辦不了政府手續、上不了班，甚至回不了家。也有人不滿手機升級系統後，即被擅自安裝程式，批評行為霸道。有網民發現，該「反詐騙」App要求的私隱權限多達29項，包括讀取照片、檔案、使用相機、收音咪，甚至具刪除資料能力和要上傳人臉訊息，涉及範圍較香港的「安心出行」更多，手機不只被全面監控，而且是遙控。有香港電腦保安專家向《蘋果》表示，「反詐騙」App過度索取權限，收集到的大數據令它有監察優勢。

引起爭議的App名為 「國家反詐中心App」，由公安部刑事偵查局開發，號稱是唯一國家級的反電訊網絡詐騙手機App，具快速舉報、預防電騙、詐騙案例和學習等功能。

反詐App上月中推出後，官方美其名「誠邀」下載，以全面防範各類電訊或網絡詐騙，但實質是「任務式」全民安裝。各地網民紛紛抱怨，在屋苑門前遭強迫下載，否則不准進入；地方網格員也出動要租客安裝，否則登記其資料向房東究責；又或未安裝程式便不能到政府機關辦理手續，或回公司上班，民眾手機如沒反詐App，便變得寸步難行。

還有內地版iPhone 8用戶聲稱，當把iOS升級到最新版本並恢復原廠設定後，手機即被擅自下載反詐App，質疑蘋果的國內App Store未有把好關。

強制安裝手法惹人反感，覺得個人選擇自由被剝奪外，更多人批評這款「國家級」反詐App的質素，指一直收不到驗證碼，根本完成不了註冊，逼人下載卻用不了，只是向上級交數的擾民之舉。

由於擔心被禁言甚至追究，內地主流社交平台只有零星抱怨，而改在「牆外」的Twitter等批評，又或在App Store的評分欄中暢所欲言。他們指強制安裝反詐App是「權力任性下的產物」，地方人員不受約束地「粗暴推廣」。即使給5星評分的，一面倒借機批評軟件體驗差、不滿強制下載等。

截至4月9日，共有433人在國內蘋果App Store留言投訴遭強制安裝，對反詐App有逾6,000個評分，5分滿分只得1.6分；九成評語都是對程式反感。

近日更有網民發現，反詐App涉及嚴重侵犯用戶私隱，除註冊要實名登記和上傳人臉訊息外，還要求賦予程式29項權限之多，安裝後，基本上手機收到甚麼、拍過甚麼以及講過、看過甚麼，全被掌握，而且還具有刪除手機資料權力，被部份網民戲言它是備受港人疑慮的「安心出行」的好朋友。

電腦保安研究員賴灼東向《蘋果》表示，手機程式要存取手機短訊，是要確認用家收到由程序發出的訊息，例如這個「國家反詐中心」程式，確有必要取得相關權限，確保用戶收到防詐騙訊息。

他對比上述反詐App與「安心出行」後，發現反詐App要求的權限更多，「權限（要求）係多，但我覺得無需要咁多」，即使出發點是好，但當局應該清楚說明，取得權限的用途。他舉例，程式要預防詐騙電話，其實只需要監察來電，根本毋須取得「撥打電話」的權限，用家應要了解程式的功能。

賴灼東認為，內地當局擁有齊全的大數據，確有監察優勢。要達至防詐騙，手機程式只屬輔助性質，民眾應加強自己的防止詐騙意識才是治本上策。技術上，即使程式開發者強調不涉及任何侵犯私隱的問題，最後都要由用家判斷。

對於要達至防詐騙效果，賴灼東認為當局與電訊商合作會更直接，「將有問題嘅欺詐內容畀電訊商仲好，效果會更加理想……用應用程式好多情況未必可以與最新嘅資訊同步到，變成有漏洞。」

《蘋果》記者／《廣州日報》／Twitter

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