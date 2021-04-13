中國不時被指在外國社交平台發放虛假消息，外交部軍控司官方微博「戰略安全與軍控在線」昨日發文證實，中國駐巴基斯坦文化參贊張和清和駐悉尼領事館官方Twitter賬號已被封禁，並寫道：「西方輿論自由真相：只許傳播抹黑中國的謠言，不許傳播有關中國的真相！」Twitter指兩個賬號「違反社區規則，已被凍結」，不過未有再作詳細解釋封鎖賬號原因。

中國駐悉尼總領館網站今日發佈消息，Twitter將總領館賬號解凍，但未解釋凍結具體原因。中國駐悉尼總領館對Twitter之前的做法表示遺憾。

今年1月，中國駐美大使館曾於Twitter貼文，稱中共的新疆政策協助維吾爾族人「思想解放」，「改進性別平等」。彭博後來引述Twitter發言人證實，中國駐美大使館的貼文「非人性化」（Dehumanization），被禁止使用賬號。中國外交部發言人華春瑩亦曾回應指，Twitter要「客觀公正」，不要雙重標準。

新浪微博／Twitter

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