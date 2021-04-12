中國全國政協外事委副主任、前上海市長楊雄（圖）因心臟病發，昨日凌晨在上海華山醫院去世，終年68歲。據悉，楊雄前晚突發心臟病送醫，昨日零時20分不治，院方結論是心源性猝死。楊雄的告別式將於4月16日在上海龍華殯儀館舉行。

公開資料顯示，楊雄1953年11月出生，浙江杭州人，學歷至經濟學碩士，多年來在上海的財經系統中工作。2001年2月，楊雄任上海市政府副秘書長，兩年後任上海市副市長，2007年5月，54歲的楊雄躋身上海市委常委。2012年5月，十屆上海市委一次全會選舉俞正聲為市委書記，韓正、殷一璀為市委副書記，楊曉渡等為市委常委。那次換屆，即將滿60歲的楊雄沒有連任上海市委常委。在同年召開的十八大上，他也沒有當選中共中央委員及候補委員。不過，同年12月，楊雄接替晉升為上海市委書記的韓正，出任上海市代市長，不久坐正，這在改革開放以來對省部級高官的人事安排中十分罕見。

江派親信調「閒職」

有傳聞指，楊雄屬「江派」，是前國家主席江澤民長子江綿恆的親信。楊雄任內，上海成立了內地首個自貿區，又見證上海迪士尼樂園落成。不過，他2017年卸任上海市長後轉調全國人大及政協「閒職」，成為30多年來沒有獲得高升為國家領導人的上海市長。有網民昨更翻貼，楊雄2018年拿着布袋在上海街頭倚牆而立的落寞照片。多維新聞