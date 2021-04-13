「豆瓣」周一（12日）深夜突然解散十多個與女權主義相關的小組，理由是「含有極端主義、激進時政和意識形態的內容」。據悉，小組成員熱衷討論「不和男人結婚、生育、戀愛、性交」、單身女子互助、「女攻男受」等話題。

被封殺的豆瓣小組包括「含破罐子不摔組」、「破產版雅典學院組」及「經血姐妹會組」等；有網民指所有與「6B4T」相關的豆瓣小組，均被解散。「6B4T」源自韓國女權運動，「6B」指不和男人結婚、生育、戀愛、性交，單身女性互助，而「4T」則指脫束身衣、宗教、御宅文化、偶像。「6B4T」主張女性從男性主導的政治文化影響中脫離及自立。此外，有網民指另一社交平台Lofter亦封禁「GB」（即女攻男受）、「女攻」等標籤，「知乎」網站女權用戶「@戰鬥力旺盛的伯爵」亦遭永久禁言。

不少女權主義者在新浪微博、知乎等平台抗議，稱豆瓣是「中國女權意志最堅定的論壇」，但如今「打壓女權主義」，違背男女平等的基本國策，是對保障女性權益的背叛：「捂着嘴讓我們生孩子，那就看看，到底我們還生不生。一個破產組倒了，我們千千萬萬個女性還會站起來」；「雖然我時常覺得破產組有些發言太極端了，但是炸組實在是……總要允許極端的聲音存在啊」；「姐妹們！現在是女性的至暗時刻，但是不要怕！這是黎明前的黑暗！！！！」

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