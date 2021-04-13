近來在美國針對亞裔的仇恨情緒高漲，多地發生辱罵甚至襲擊事件，不僅是中國人，日本人、南韓人等都受到歧視，紐約親中團體上周日（4日）舉行一場聲稱有萬人參與的「停止仇恨亞裔」集會。不過，有部份亞裔認為是受中國人牽連，努力撇清界線以自保。海外商品平台近日就出現了一些「自保」T恤，寫明「I’m not Chinese」（我不是中國人），狠狠擊碎中國人的玻璃心。中共喉舌《環球時報》批評這些字句是「歧視中國人」、「醜陋」；小粉紅隨即發動攻擊：「看見沒有，種族歧視也可以拿來賣錢」、「挺好的，狗需要狗牌！」

《環時》的報道點名國外創意商品平台Redbubble上，最近悄然出現數件帶有歧視中國人意味的T恤，只要在平台搜索欄輸入「I’m not Chinese」，就會顯示多款印有細分亞裔的產品，有的用英文聲明自己是南韓人，有的用日文說明自己是日本人，而下方則以英語寫着侮辱性詞彙：「I’m not Fxxking Chinese」。

另外還有各種亞洲國家版本，包括聲明自己是菲律賓人、泰國人、新加坡人等；有的甚至印着「別開槍，我不是中國人」。報道還提到有些T恤的標語不僅和中國人撇清關係，還和部份西方政客一樣，將新冠病毒與中國人聯繫一起：「是的，我是亞洲人。不，我不是中國人，並且我絕對不是（武肺）病毒。」

除了T恤，還有馬克杯、口罩、手機殼、圍裙等商品也印着「I’m not Chinese」。不過，《蘋果》記者在Redbubble發現，已無法找到內媒提過的商品，包括「I’m not Chinese」的口罩及「Don’t Shoot I’m not Chinese」的T恤等。

《環時》還起底Redbubble，指該公司成立於2006年，是一間上市公司，總部位於澳洲墨爾本，並在美國三藩市和德國柏林設有辦事處。該公司主要在網上營運，產品包括印花、T恤、連帽衞衣、靠墊、羽絨被套、貼紙、裙子和圍巾等，2016年收入達1.15億澳元。同時，報道又提到，美國最大的電商亞馬遜也曾出現過這種T恤，不過目前已搜索不到有關商品。

其實在Redbubble上，有些T恤印着的是「I’m Not Yelling I’m A Proud Chinese」（我不大吼 我是一個驕傲的中國人）、「Yes I’m From China」等字樣的。不過，「I’m not Chinese」T恤在網上引發中國網民不滿，紛紛反擊：「挺好的，狗需要狗牌」、「最後的掙扎」、「故意惡意的帶風向」、「loser只能這樣幹」；有人則斥責平台藉機賺錢：「看見沒有，種族歧視也可以拿來賣錢」、「奸商」！

《環球時報》／新浪微博

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