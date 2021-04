近來在美國針對亞裔的仇恨情緒高漲,多地發生辱罵甚至襲擊事件,不僅是中國人,日本人、南韓人等都受到歧視,紐約親中團體上周日(4日)舉行一場聲稱有萬人參與的「停止仇恨亞裔」集會。不過,有部份亞裔認為是受中國人牽連,努力撇清界線以自保。海外商品平台近日就出現了一些「自保」T恤,寫明「I’m not Chinese」(我不是中國人),狠狠擊碎中國人的玻璃心。中共喉舌《環球時報》批評這些字句是「歧視中國人」、「醜陋」;小粉紅隨即發動攻擊:「看見沒有,種族歧視也可以拿來賣錢」、「挺好的,狗需要狗牌!」

《環時》的報道點名國外創意商品平台Redbubble上,最近悄然出現數件帶有歧視中國人意味的T恤,只要在平台搜索欄輸入「I’m not Chinese」,就會顯示多款印有細分亞裔的產品,有的用英文聲明自己是南韓人,有的用日文說明自己是日本人,而下方則以英語寫着侮辱性詞彙:「I’m not Fxxking Chinese」。

另外還有各種亞洲國家版本,包括聲明自己是菲律賓人、泰國人、新加坡人等;有的甚至印着「別開槍,我不是中國人」。報道還提到有些T恤的標語不僅和中國人撇清關係,還和部份西方政客一樣,將新冠病毒與中國人聯繫一起:「是的,我是亞洲人。不,我不是中國人,並且我絕對不是(武肺)病毒。」

除了T恤,還有馬克杯、口罩、手機殼、圍裙等商品也印着「I’m not Chinese」。不過,《蘋果》記者在Redbubble發現,已無法找到內媒提過的商品,包括「I’m not Chinese」的口罩及「Don’t Shoot I’m not Chinese」的T恤等。

《環時》還起底Redbubble,指該公司成立於2006年,是一間上市公司,總部位於澳洲墨爾本,並在美國三藩市和德國柏林設有辦事處。該公司主要在網上營運,產品包括印花、T恤、連帽衞衣、靠墊、羽絨被套、貼紙、裙子和圍巾等,2016年收入達1.15億澳元。同時,報道又提到,美國最大的電商亞馬遜也曾出現過這種T恤,不過目前已搜索不到有關商品。

其實在Redbubble上,有些T恤印着的是「I’m Not Yelling I’m A Proud Chinese」(我不大吼 我是一個驕傲的中國人)、「Yes I’m From China」等字樣的。不過,「I’m not Chinese」T恤在網上引發中國網民不滿,紛紛反擊:「挺好的,狗需要狗牌」、「最後的掙扎」、「故意惡意的帶風向」、「loser只能這樣幹」;有人則斥責平台藉機賺錢:「看見沒有,種族歧視也可以拿來賣錢」、「奸商」!

《環球時報》/新浪微博

