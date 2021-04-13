南韓又爆「辱華」事件，繼靚女YouTuber Hamzy因曾按讚「批中言論」、稱「泡菜是南韓的」而被指辱華後，當地又有一名競選手因在直播時不小心說出「實話」，表示在中國大陸「台灣不能說台灣，香港不能說香港」，還稱「要賺中國的錢就要當中國的狗」，結果引發大陸網民不滿，要求該名選手所屬的戰隊出來道歉。

該名被指辱華的南韓電競選手「Saebyeolbe」，是射擊遊戲「鬥陣特攻」（OverWatch）戰隊「首爾王朝」的隊員，他日前在Twitch直播中不小心說到敏感話題，他表示在中國「台灣不能說台灣，香港不能說香港」，抱怨「搞得我話都不知道怎麼說了！」

Saebyeolbe表示不解為甚麼不能說「台灣、香港」，好像是因為「一個中國」的樣子，「很奇怪吧！從一開始中國就不認可台灣和香港兩個國家」，他甚至透露戰隊向他表示：「如果你想賺中國人的錢，就要當中國的狗」，自嘲「所以我現在就在當中國人的狗，中文都認真學了，連『謝謝你的禮物』都會說了！」

Saebyeolbe在Twitch上直播，全程都用韓文表達，想不到卻被懂韓文的大陸網民翻譯並貼上「NGA」論壇上公審。網民氣憤難平：「這可以向聯盟舉報嗎？我真的好氣」、「甚麼叫想賺中國人的錢就得當狗？首爾隊先解釋下好吧」、「想來中國賺錢，就是應該要做好這個覺悟啊，不然為甚麼要給他錢，而且讓他學個中文謝謝就委屈他了」、「他還在鬥魚（中國直播平台）呢，之後在鬥魚刷到他都覺得噁心」。

Saebyeolbe被罵爆的消息也被轉貼到台灣的PTT「C_Chat」板，台灣網民紛紛留言表示「太誠實了吧」、「中國人現在不就在印證他講的話」、「舉報啥？乳華嗎？可是他講的就是你們的要求」、「中國人多了那麼多隻狗應該要很高興吧」、「根本就沒有別國人能搞懂中國人在想甚麼」、「燒不就直接幫他證明嗎？」

台灣《蘋果新聞網》

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