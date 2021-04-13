台灣與帛琉旅遊氣泡於本月1日首航，首發團全部爆滿，有過百人參加。不過不足一個月，旅行團銷情已後勁不繼，即使華航下調機票價格，讓原本7萬至9萬新台幣（下同，約1.9萬至2.5萬港元）的團費下調至4萬至5萬（約1.1萬至1.4萬港元），仍因銷售期短、返台還需加強自主健康管理等檢疫措施令民眾卻步。旅行社今已收到通知，華航暫時取消4月17日（星期六）飛往帛琉的航班，4月21日（周三）後再恢復。

帛琉旅遊氣泡不受歡迎，6間承辦的旅行社中有3間打退堂鼓，決定本月下旬「不玩了」，但華航日前釋出善意，不必付訂金買斷機位，讓業界決定「再賣賣看」。有業界表示，本月下旬的帛琉團一直有詢問度，若能鬆綁返台後加強自主健康管理規定，再搭配機票降價，將更有吸引力。

消息指，6間旅行社包下華航4航個帛琉班機，每個機位先付1萬元（約2,700港元）訂金買斷，未料除首發團旅客達百人，其他團均不到20人，6間旅行社單月虧損達千萬元。

不過由於銷售期短，返台檢疫措施繁瑣，華航今通知取消4月17日飛帛琉航班，不過4月14日飛帛琉航班照樣起飛，接回4月10日前往帛琉的旅客返台。該航班預計在4月21日恢復飛航。

台灣《蘋果新聞網》

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