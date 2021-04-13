湖南有網民周日（13日）發帖，指收到中國電信網絡通知將會出現斷網，4G和WiFi均無法使用，固網及移動網絡都癱瘓，無法打電話。網傳截圖顯示，「接電信通知：整個湖南省，電信，聯通，移動的固網全部間斷癱瘓。電信給出的答覆是境外黑客DDOS洪水攻擊」。有湖南電信員工其後指截圖內容屬實。

環球網報道，湖南省通信管理部門表示，「經初步調查，4月13日16時02分至16時13分，因湖南長沙傳輸光纜故障，163網湖南互聯網出口出現擁塞，不是網絡攻擊」，網絡其後已完全恢復，有關部門正督促電信溯源及組織事故調查。

內媒《九派新聞》報道，湖南電信一名維修員工指，系統目前正進行升級，過段時間就會回復正常，對於網上流傳的電信通知，確是公司發佈，內容屬實。

事件引發不少湖南網民在網上投訴：「我說Wi-Fi怎麼沒有網絡了，至少有四五分鐘吧，一直刷新」、「剛剛急着要交個表，那一下沒把我急死」、「我還以為我手機欠費了」。

澎湃新聞網報道，記者撥打湖南電信客服電話聽到的語音提示，內容是「之前突發網絡故障，現已恢復，您可重啟設備後使用，敬請諒解」。有客服人員其後表示，是湖南片區網絡系統維護過程中發生故障，導致寬頻和手機網絡無法使用，但不到15分鐘，系統就逐步恢復。

澎湃新聞網／環球網／九派新聞

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