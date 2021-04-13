台灣與帛琉的旅遊氣泡在本月1日首發團有百人參加，但後勁不繼，至今來回八個航班總載客人數只有332人，載客率約26%。華航昨日通知旅行社暫時取消本周六（17日）飛往帛琉航班，下周三（21日）後再恢復。對此，中央流行疫情指揮中心昨表示，計劃鬆綁遊客返台的防疫政策，以增加台帛旅遊氣泡的吸引力。

據悉，台帛旅遊氣泡共有雄獅、五福、鳳凰、KKday、巨大、大榮旅行社包下華航班機，每個機位先付1萬元新台幣（下同，2,730港元）定金買斷，未料除首發團旅客達百人，其他團不到20人，六家旅行社單月虧損千萬元（約273萬港元），其中三家打退堂鼓，決定本月下旬「不玩了」。但是華航日前釋出善意，不必付定金買斷機位，讓業界態度軟化，決定「再賣賣看」。

不過由於銷售期短、返台檢疫措施繁瑣等因素，4月17日去程僅兩人訂位，回程無人訂位，因此華航昨通知4月17日飛帛琉航班取消，預定4月21日恢復飛航。

擬鬆綁返台檢疫

有業界人士表示，本月下旬的帛琉團一直有詢問度，若能鬆綁返台後加強自主健康管理規定，再搭配機票降價，將更有吸引力。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥昨回應稱，正研究對赴帛琉返台遊客鬆綁防疫政策。

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