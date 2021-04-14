小米近排消息多多，除了表示將會投資開發電動車，有粉絲竟對於月底才發表的旗艦機小米11 Pro、小米11 Ultra和小米 11青春版手機進行集體抗議。

嗶哩嗶哩（俗稱Ｂ站）平台上，一手「捧起」小米用家討論該公司產品的平台「米粉社區」的網主「木羽說科技」，上傳了一段《小米高端路的最大障礙——MIUI》的影片。影片即時登上平台數碼區的熱搜榜首位，播放量目前已逾181萬。「木羽」批評小米目前的系統又不暢順又不穩定，MIUI系統更新落後於機型發佈。「木羽」又還在影片下留言：「小米11 Ultra六七千最新旗艦，出廠只有MIUI 12，還沒有12.5的內測，穩定版還要五月底，(導致)目前（採用高通驍龍芯片）888機型還不如865日常流暢，太離譜了。」影片評論數目已逾2萬。

很多米粉深有同感，於是自發跑去微博和MIUI社區控訴，導致創辦雷軍和小米高級副總裁盧偉冰微博下全是米粉要求更新系統的抗議。

網民紛紛怒批小米系統追不上硬件，質疑小米為何仍賣手機，甚至揚言「不再相隨」。

網民意見：

我是靳亮：沒有好的軟件優化就不可能登上高端的階梯

祥祥祥sir：六七千的手機，居然用不上最新的系統，新系統還一堆bug，簡直匪夷所思

Swifitie13：心裡很不舒服，買了11U，比10U晚一個月更12.5？憑甚麼？軟件沒搞好你拿出來賣干嘛？

清酒與世05246：日常使用也卡，就這還賣手機？

XiaomingWang：這次MIUI事件傷透了我的心，入手的首批11Ultra已退貨，以後不再相隨，謝謝🙏

澎湃新聞網／嗶哩嗶哩／新浪微博

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！