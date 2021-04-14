國台辦發言人馬曉光今日（14日）回應台灣國民黨主席江啟臣「兩岸問題的本質是制度與生活方式之爭」的說法。馬曉光表示，台灣問題事關國家統一、民族復興，事關中華民族根本利益。兩岸之間制度不同，不是統一的障礙，更不是對抗和分裂的藉口。

馬曉光表示，事實一再表明，民進黨和「台獨」分裂勢力謀「獨」挑釁是危害台海和平穩定的根源，指希望島內各界對此有清醒認識，發出理性聲音，不要倒因為果，更不能混淆是非。

至於被問到解放軍軍機周一（12日）破紀錄有25架次進入台灣防空識別區。馬曉光表示，解放軍釋放的信號便是「遏制台獨，遏制台美勾連的決心，不光嘴上說」。

另外，有記者提問，指有學者認為台灣遭遇56年來最大旱災，與民進黨政府將大筆資金用作軍購致削弱水利設施。馬曉光稱，「覺得你的評論就非常正確。是與非、對與錯，台灣同胞能逐步感受到。」

江啟臣日前受邀主持國際民主聯盟的全球線上論壇並發表演說，指出兩岸問題的本質是制度與生活方式之爭，國民黨與中共幾十年的交手經驗是，反對共產主義及其制度，不怕衝突，但不輕啟戰端；推動兩岸繁榮，追求和平，但不為和平屈膝投降。

江啟臣認為，「競爭和合作並存」是當前兩岸唯一可行的互動模式，台灣的執政黨除了設法改善兩岸關係、強化台灣科技與經貿實力外，也必須讓中共當局無法在軍事上樂觀，才有可能使中共當局不致輕啟戰端。

中新網

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