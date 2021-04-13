內地遊樂場不時發生機動遊戲設施事故，北京歡樂谷海洋館一座名為「飛鯊戰隊」的高空遊樂設施，近日就發生停機故障，導致多名兒童被倒懸半空約1分鐘，嚇得不停尖叫哭喊，所幸事故中未有人受傷。不過，隨後該樂園又被爆出，事故發生前一天，景區舞台進行綵排時，一名工作人員被夾在屏幕中間！接連出事，嚇得不少網民驚呼：「不敢去了」。

據內地媒體周一（12日）報道，「飛鯊戰隊」於10日晚上7時35分許發生故障，運作期間突然停擺，導致多名兒童被倒轉懸掛在高空有1分鐘之久。從網民曝光的現場影片聽到兒童瘋狂尖叫哭喊，有人在地上高呼「沒事」，讓他們「堅持一下」。報道指，在地面的家長看到自家小孩被倒懸空中，急得團團轉，想幫忙卻束手無策，只能眼巴巴地看着他們哭泣。隨後，工作人員聞訊趕來，並搶修設施，約1分鐘後，設施才恢復正常運作。

事件引發社會關注，不過，北京歡樂谷在事發後第三天，即12日，才發佈聲明回應事件並致歉，指因編碼器誤報警，導致設施突然停止運作40秒，經檢測處理和試運行後，目前該設施已恢復開放。

北京歡樂谷表示，景區內所有遊樂設施均通過中國特種設備檢測研究中心的檢測。對此，有內地律師指，北京歡樂谷作為經營者首先要承擔責任，賠償兒童各項損失，包括醫療費、物品損失費用及精神賠償等。如果編碼器誤報警是第三者造成，北京歡樂谷在賠償兒童後可向第三者追討賠償。

無獨有偶，北京歡樂谷昨日（13日）又被爆出，在「飛鯊戰隊」事故發生的前一天即4月9日，一名工人被夾在可移動屏幕的中間。畫面顯示，該工人疑似暈倒地上，在場觀眾表現不安，似乎不知道應如何處理。

北京歡樂谷事後回應指，當時景區舞台正進行綵排，舞台施工工人因好奇從後台探出頭來觀看，未料腳誤碰舞台後側的開關，令他被屏幕夾住。在場人員發現後，即啟動應急預案，同時將工人送院檢查，發現其臉有擦傷。經清創處理後，目前無礙。

接連發生事故，嚇怕不少網民，有人大呼：「不敢去了！可是我真的很喜歡遊樂園」、「一波未平 一波又起」、「我這還打算下周去玩一次呢……」有人則道出自己的經驗：「歡樂谷剛開的時候試營業，我就去了……然後特洛伊木馬也壞半空了……那天還下着小雨……嚇死了~~」還有人認為：「該停業整改了」；但也有人力挺：「一分鐘沒掉下來！說明安全措施做的還是可以啊」、「這不挺好的，一分鐘就解決了」。

資料顯示，歡樂谷集團是中國文化旅遊企業華僑城集團旗下產業平台，在北京、上海、成都、武漢、天津、深圳、重慶、南京及西安等地都建有遊樂場。

新浪微博／沸點視頻

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