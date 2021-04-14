美國總統拜登派遣聯邦前參議員多德（Chris Dodd），以及兩名前副國務卿阿米蒂奇（Richard Armitage）、斯坦伯格（James Steinberg）訪問台灣，解放軍即進行實彈演習，而近日亦派出大批戰機闖入台灣空域。台灣當局據報設置一條距離本島30海浬的「紅線」，嚴防共機闖入。可是，大陸軍事專家稱這「紅線」不會對共軍構成任何約束，諷刺台灣是「自我安慰」。

台灣《聯合報》報道，指台國防部、海洋委員會等官員表示，在台海空域對解放軍軍機設有「監視區」、「警告區」與「摧毀區」，因應解放軍軍機活動及台灣防空武器效能，將24海里的「毗鄰區空域」推前，設置絕不讓解放軍軍機靠近、距本島30海里空域的「紅線」，至於「摧毀區」範圍，則仍維持在12海里的「領空」。

台國防部副部長張哲平日前於立法院表示，空軍依戰備規定，對進入防空識別區的解放軍軍機，依次採廣播驅離、空中警戒機進行區域警戒，最後以導彈追蹤監視，確保大陸軍機不會進入台島30海里內。

大陸有不具名軍事專家於周一向《環球時報》表示，台方的30海里紅線並無任何依據，不構成解放軍任何約束，紅線僅是供「台軍聊以自慰的擺設」。

該專家又指，如外國媒體的報道屬實，解放軍的軍艦和軍機已不斷在台灣劃定的禁區附近，距離台灣海岸只有數公里，那說明台軍所謂警告區、摧毀區已經形同虛設。台方現在強調30海里「反應紅線」恐怕只能成為笑柄。

另外，央視昨日發佈短片，直-20亮相解放軍第83集團軍某空中突擊旅訓練場。短片展示空地協同作戰訓練，內容包括戰場信息共享、超低空突防、「蛙跳」突擊、雙繩機降、小速度掠地、懸停離機等。

直-20是中國自主研製的中型雙發多用途直升機，外型及定位與美軍服役已42年的「黑鷹」直升機相似，但因採5片旋翼槳葉及具電傳控制系統，性能料較佳。

環球網／《聯合報》／央視

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