2020年東京奧運受武漢肺炎疫情影響而延遲一年，現時距離正式開幕尚餘百日。 早前瑞典時裝品牌H&M因曾發表聲明拒用新疆棉花而遭內地網民抵制，及後風波蔓延到Nike、Adidas等外國品牌，雖然娛樂界明星當時紛紛割席，惟中國體育界反應卻相當冷淡，引起不少網民猛烈抨擊；不過有評論就為體育界辯護，認為與娛樂明星的合同相比，中國體育界與Nike、Adidas的合作複雜得多，尤其因為涉及裝備層面，強調運動員「若臨時更換裝備，會對奧運成績帶來致命影響」。香港浸會大學體育學系副教授雷雄德博士接受《蘋果》訪問時表示，中國國家隊球員如果真的要在東京奧運前與Nike或Adidas割席，仍要視乎合約條款，假如任何一方不同意，另一方便需要作出賠償。

國家隊要割席Nike、Adidas有難度

中國體育界至今仍未積極杯葛Nike和Adidas，以13日東京奧運會女足亞洲區預選賽附加賽第二回合、與南韓隊對賽最終4:3獲勝的中國隊為例，球員身上所穿的仍是 Nike球衣。而根據統計，Nike是國家足球隊、國家男女籃球隊及田徑國家隊的主要贊助商，並有簽下易建聯、郭艾倫等知名運動員，而Adidas則與中國女排有密切合作關係。國家足球隊於2015年與Nike簽訂了12年合同，價值10億元人民幣（下同，約11.87億港元），2026年年底才到期。去年1月8日，Nike亦與中國田徑協會提前續約12年，合作將覆蓋2024年、2028年、2032年三屆奧運會及以及田徑世錦賽等國際大賽。另外，Nike於2018年亦與中國男女籃球國家隊續約10年，但贊助金額迄今仍是秘密，但可以想像，國家隊要與這兩大品牌割席會有一定難度。

體育界未積極杯葛Nike和Adidas，雖引起內地網民不滿，但有評論就認為，應該「給予體育界更多耐心」。‎《體育產業獨立評論》早前就引述體育媒體人張賓指，與娛樂明星的合同相比，中國體育界與Nike、Adidas的合作複雜得多，「娛樂明星所簽的合同，無論是代言人合同，還是中國區大使等其他模式的合同，僅僅限於品牌露出層面。而體育界的合同更多會涉及裝備層面。很多運動員甚至會穿着體育品牌提供的特製裝備備⋯⋯一些正在備戰東京奧運會的國字號隊伍也是簽約了Nike、Adidas等品牌，他們對於裝備有着極高的依賴性，例如創造多個第一的百米飛人蘇炳添。現在距離東京奧運會開幕僅剩下3個多月，他們若臨時更換裝備，特別在田徑、游泳等對裝備要求極高的項目上，將對奧運成績帶來致命影響。基於此，我們應該給予體育界更多耐心。不要因為體育界的代表們暫未公開表態而氣急敗壞，凡事總需要一個過程，尤其是這一敏感事件還牽扯到複雜的法律問題。給予體育界足夠的空間和時間，讓他們來做出最合適的決定。」

北京大成（上海）律師事務所高級合夥人吳明接受內媒訪問時指出，球員與贊助商解約並非表明立場的唯一辦法，「體育具有國際性，應該在充份考慮合同義務、國際合作、長遠趨勢的基礎上，理性應對公眾事件。考慮到事件（拒用新疆棉）性質惡劣，嚴重冒犯公眾，預計體育界很難置身事外，如何把握界限，將是對體育界智慧的一個嚴峻考驗。」

香港浸會大學體育學系副教授雷雄德博士亦向《蘋果》表示，球員與贊助商所簽署的合同是商業秘密，而不同球員的合同內容亦不一樣；一般的贊助形式可分成兩種，一種是資金上贊助，例如球員在一個球季內至少有八成賽事有份出場，便可獲贊助10萬元，另一種則為物質上贊助，例如球衣、裝備、食宿等，但亦有個別球員可同時獲得兩種贊助。而假如要提早結束合約的話，雙方的協議書內一定會寫明有甚麼條件。

至於國家隊球員能否在東京奧運前與Nike或Adidas等割席，雷雄德博士就指要視乎合約條款，而這通常會有兩種做法，第一是要在雙方均同意的情況，第二是如果任何一方不同意，另一方便需要作出賠償。

國家隊備戰情況

東京奧運在即，雖然全國政協委員、國家體育總局副局長李穎川早前表示，中國代表團歷屆奧運成績都備受關注，期待代表團在東京奧運取得更好成績，並強調沒有具體的金牌目標；不過在多個有望奪金的奧運項目如舉重、乒乓球、田徑、羽毛球等，國家隊正在積極備戰。

翻查國內的報道，中國舉重隊去年3月舉行測試賽，其中奧運冠軍呂小軍和石智勇均舉出超越世界紀錄的重量；中國乒乓球隊則正在成都訓練基地全力備戰。內地自3月下旬亦開始舉辦多場田徑賽事，多名選手連創佳績，甚至有望打破單屆奧運會奪金的最高紀錄，例如王凱華在今年全國競走錦標賽暨奧運會選拔賽男子20公里競走決賽便以1小時16分54秒的成績衝線，打破由王鎮保持的1小時17分36秒的全國紀錄，而楊家玉亦在女子20公里競走以1小時23分49秒打破了劉虹保持的世界紀錄。

國家羽毛球隊亦進入備戰的關鍵衝刺階段。中國羽毛球協會主席張軍表示，雖受疫情影響，長時間不能參加國際大賽對球員有一定影響，但選手們仍有跟隨訓練節奏保持狀態，並透過技術錄像分析和了解主要對手，強調國家羽毛球隊的目標還是爭取在奧運會五個單項裏奪金。女排方面，國家隊於今年1月開始封閉性集訓，不過令人擔心的是女排已有一年多沒正式打過世界級別比賽。另外，東京奧運會女足亞洲區預選賽附加賽第二回合周二（13日）在蘇州進行，中國隊憑藉加時賽王霜禁區外的遠射得分，以總比分4:3獲勝，成功獲得東京奧運會參賽資格。

《蘋果》記者

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