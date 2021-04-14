美國總統拜登摯友、前聯邦參議員多德（Chris Dodd）今訪台，前副國務卿阿米蒂奇（Richard Armitage）、斯坦伯格（James Steinberg）也隨同赴台。據悉，阿米蒂奇、斯坦伯格兩人非首次訪台，阿米蒂奇在前總統馬英九任內與蔡英文任內多次率「2049計劃研究所」訪問團拜會。

阿米蒂奇跟台灣關係要好，蔡英文2019年7月出訪過境美國紐約，與阿米蒂奇舉行早餐會。阿米蒂奇上一次訪台是2019年6月，兩人見面時，阿米蒂奇還輕吻蔡英文的左右臉頰；蔡英文說，阿米蒂奇是台灣的老朋友、也是她的老朋友。兩人互動也展現台美之間友好的關係。

2016年4月阿米蒂奇、美國前助理國務卿康貝爾（Kurt Campbell）、美國國安會前亞太資深主任麥艾文（Evan Medeiros）以及前副助理國務卿薛瑞福（Randy Schriver）等與當時已是總統當選人的蔡英文會談。阿米蒂奇表示，台灣的未來和繁榮對美國來說很重要。蔡英文說，台灣可就人道協助、氣候變遷等重要國際實質議題與美國共同合作，進而貢獻於國際社會，台灣將努力成為負責任的國際社會成員。

斯坦伯格於2015年時，總統大選前與蔡英文會面，蔡強調，美國是台灣最重要的友邦，民進黨將繼續全力深化台美關係與維護區域和平。斯坦伯格在2013年曾受對外關係協會演講時，肯定台灣政府倡導以對話解決領土爭議的主張，受到各方歡迎。而史坦柏格也曾在2007年與時任總統陳水扁在總統府見面。

此外，斯坦伯格與駐美代表蕭美琴的關係也很深厚，2007年蕭美琴在民進黨立委初選落敗後，就曾受斯坦伯格的邀請到德州奧斯丁大學公共政策學院訪問，並在斯坦伯格家中住兩周，建立私人友誼。

台灣《蘋果新聞網》

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