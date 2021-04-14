日本當代藝術家奈良美智在台灣舉辦特展，3月12日至6月20日間，在台北藝術大學關渡美術館展出作品，未料展覽才舉辦了一個月，便因為參觀民眾的缺德行為，亂象叢生。有北藝大師生發現，校內生態池內的烏龜被人撈走，裝置藝術淪兒童遊樂設施，還有人闖進禁止進入的教學區域如廁等，令一眾師生十分憤怒，該校學生會日前亦在Facebook發聲明作出譴責。

據台灣媒體報道，奈良美智特展吸引了大批民眾湧進北藝大校園，北藝大師生卻發現，特展期間，竟有遊客私自將校內生態池的烏龜偷撈走，學校植物如桑葚等也被亂摘，裝置藝術更被小孩拿來當鞦韆玩，還有人乾脆爬到裝置藝術上拍照。此外，有民眾侵入教學區空間上廁所、裝水等，師生上課快遲到還被攔下問路，有大媽則對着學生亂拍照，歷經1個月已讓一眾師生怒火難耐。

北藝大指出，校園雖開放，但教學區域禁止進入，教學場館門口也張貼了訪客勿入，但仍有民眾闖入上廁所、裝水，乃至大聲喧嘩等，干擾學生上課。

北藝大學生會日前在FB發聲明，對校外人士於校園各處進行不當行為表示遺憾與譴責，並警告「校園內之軟硬體設備及動植物皆為本校財產」，若發現有任何毀損設施、採摘及捕撈動植物等非法事情，「一律報警處理，請來訪民眾務必自重」。

北藝大重申，過往已習慣有人來逛校園，校園歡迎每位進來參訪的人，但不喜歡破壞環境與不遵守規定者，呼籲大家共同維護校園的整潔與相關規範。

為感謝台灣在311東日本大地震時的巨額捐款與幫助，在中華文化總會邀請下，奈良美智到台灣舉辦特展，還特別為台灣創作新作品《朦朧潮濕的一天 Hazy Humid Day》，3月12日至6月20日間，會在台北藝術大學關渡美術館展出，7月將移師高雄市立美術館，11月到台南市美術館做展覽。

奈良美智作品童趣，大頭斜眼女孩、白色大狗是很多人對奈良美智的印象。他以往受訪時曾說，筆下的孩子沒有性別，都是他內心的自畫像，是和自己的對話。奈良美智早期作品以插畫為主，1990年代後期開始創作立體作品。他的《背後藏刀》前年於蘇富比拍出1.95億港元的天價，打敗草間彌生、村上隆，成為日本最貴藝術家。

台灣《蘋果新聞網》／《自由時報》

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