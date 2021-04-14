「敢言企業家」河北民企大午農牧集團創辦人孫大午及妻兒、公司高管等30人，去年11月遭當地警方以涉嫌尋釁滋事等罪名拘捕。大午集團並遭政府派出29個工作組「共管」，致難以經營。該集團顧問日前向政府提交10分申請書，要求披露29個工作組的相關訊息。

據維權網消息，孫大午等人去年遭保定市警方拘捕或遭強制措施後，市政府先後向大午集團及其旗下28家子公司派駐29個工作組，保管或「共管」了公司的公章，公司重大事項需要他們審批，甚至聯繫客戶，「陪同」公司負責人外出等。

大午集團顧問鄭成月表示，自工作組接管集團以來，他作為集團顧問對這29個工作組的審批事項、報批程序等重要事項一概不知。在政府工作組所謂「幫扶」下，大午集團出現嚴重的客戶及技術人才流失、營業額銳減至虧損狀態，企業自主經營權受到嚴重影響。鄭成月希望政府能夠做到訊息公開，保障企業權益，恢覆企業自主經營。

鄭成月要求保定市政府公開該29個工作組派駐集團的法律依據、職能、負責人姓名及聯絡方法；說明「共管」公司公章的法律依據及用途；「幫扶」人員資料、目的及時限等。

鄭成月是聶樹斌案平反的重要推動者。4月7日，他因參加公司會議被政府特警帶走，晚上即病危被送院搶救，經過血液透析後，暫時脫離生命危險。

長期關注孫大午案的改變中國網站創辦人曹雅學向自由亞洲電台表示：「像這種突然抓捕，把高管連鍋端，然後政府派工作組進去，這是一件極其不正常的事情。」她指，鄭成月是大午集團顧問，大午被接管意味把大午全部的人排除出去。

曹雅學認為，鄭月成申請公開工作組訊息不會有回應，「但是從他的角度來說，他必須把他該做的按照法律、按照正常情況下應該走的步驟去走」。

美國人權組織「公民力量」創始人楊建利同樣認為，鄭成月的訴求不會得到政府回應，但認為必須這樣做，以彰顯政府的違法性，「政府的這種作為已經完全超過以前的慣例，它對一個民營企業家動手，如果不是嚴重到一定程度，都會讓企業正常經營，政府不會接管。」

大午集團去年與河北一國營農場發生土地糾紛，8月4日清晨當地公安暴力鎮壓抗議的大午集團員工，而且出動催淚彈和辣椒水，多人受傷。大午員工其後到區政府及公安局情願，結果再次遭到毆打，包括大午集團創辦人孫大午妻子在內的39人更一度被捕。有集團管理層透露，當地的國營農場強佔村民土地，一直在為村民創造效益的大午集團卻遭種種刁難。

維權網／自由亞洲電台

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