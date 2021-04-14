美國國務院宣佈，美國氣候特使、前國務卿克里（John Kerry）將在14至17日前往中國上海及南韓首爾訪問，討論全球氣候變遷議題。克里是美國總統拜登（Joe Biden）上台後，首位訪問中國的高層官員，預料將與中國氣候特使解振華見面。

美國總統拜登即將在本月22至23日主辦氣候領袖視訊峯會，邀請包括俄羅斯總統普京、中國國家主席習近平等40位領袖參加。

《華盛頓郵報》（The Washington Post）日前引述一名匿名美國官員表示，克里此行計劃會見中國氣候特使解振華。根據美國國務院說法，克里和解振華已展開討論。

美中雙方在全球影響力方面較勁之際，在人權、貿易行為和安全方面皆有所衝突；這趟行程凸顯拜登政府致力在與中國競爭的同時保持合作。克里曾一再表示全球氣候危機應分開處理，形容這是「至關重要的獨立問題」，需要美中這兩個世界最大的溫室氣體排放國共同努力解決。不過他較早出訪印度時指，對兩國合作抱有希望，但信心不大。

中央社

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