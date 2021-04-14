有主權爭議的南海繼續受國際關注，220艘中國漁船早前在菲律賓以東的牛軛礁（Whitsun Reef），不僅引起菲律賓當局抗議，更讓當區局勢持續緊張。美國有線新聞網絡（CNN）報道，中國有一支政府始終不承認的海上民兵「小藍人」（Little Blue Men）部隊，這些民兵的船隻堅固、裝載自動化的武器，還比世界上90%的漁船都還要快，這個中國不願承認的部隊正日益擴張，規模已經達到令人憂心的程度。

根據《CNN》報導 ，中國220艘重型漁船日前大舉入侵南海牛軛礁，引來菲律賓嚴厲抗議，並指稱船上人員為中國海上民兵。對此，中國外交部發言人華春瑩表示當時僅為一些漁船躲在牛軛礁附近避風，是正常的行為；中國駐菲律賓大使館更直接否認，聲稱「中國根本沒有海上民兵組織」。

美軍太平洋司令部聯合情報中心前作戰主任舒斯特（Carl Schuster）指，這批人民武裝部隊不去釣魚、捕魚，他們的「漁船」擁有自動化的武器和堅固的船身，而且最高時速為18到22節，超過世界上90%的漁船。

一些專家根據這些民兵船隻的外觀顏色，形容為「小藍人」。美國軍方去年12月指出，中國政府利用這支部隊顛覆他國主權，他們遊走在灰色地帶，讓中國達到擴張南海勢力、擴大非法主張的目的。

美國海軍戰爭學院教授艾瑞克森（Andrew Erickson）指出，這支部隊由中國組織、發展並控制，他們在直接的軍事指揮系統下運作，進行中國政府資助的活動，這些民兵和中國捕漁船隊整合在一起，民兵可率領大批漁船執行任務，中國約有18萬7千艘漁船，西方不知到底當中多少與海上民兵有關。

美國2020年國防部報告提到84艘執行任務的民兵船隻，但艾瑞克森表示，由最近南海出現的中國民兵船隻可知，這些船隻數量比以前想像得來得多。

約翰霍普金斯大學、哥倫比亞大學專家駱舒嫻（Shuxian Luo）與潘特（Jonathan Panter）指出，從戰略上來說，海上民兵機動性高，成本也比軍艦要低上很多，對敵軍來說相當難纏，一旦發生海上衝突，足以阻擾敵軍執行反潛作戰或出動執行直升機，可成功拖住對方行動，美軍若要掃蕩，可能也得出動驅逐艦。

若要壓制這些民兵船也有風險，南海國力較弱的國家可能被中國威懾，不敢驅離這些船隻，因為一旦他們有所動作，中國可聲稱這些船隻不是軍艦，而外國做出行動可被他們稱為對中國平民攻擊。

專家警告，這些海上民兵部隊越好用，中國就越會去使用他們，將這批「小藍人」大肆部署在各個海域，到時候將大大提升擦槍走火爆發衝突的可能。

《自由時報》／CNN

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