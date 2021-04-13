【一債一路】一帶一路再次引爆小國的債務危機，今次主角是有望加入歐盟的巴爾幹半島國家黑山。黑山目前的最大債主正是中國，其上屆的親華政府向中國貸款10億歐元（近93億港元）建天價公路，惟武漢肺炎嚴重打擊當地賴以為生的旅遊業，無力還債，請求歐盟協助還債遭拒。歐盟願意協助黑山完成餘下路段，意即乘機將中國排除踢走，同時關注歐洲國家向中國貸款過度依賴的風險。

黑山上屆政府2014年拍板修建165公里長的新高速公路，以連接黑山亞得里亞海和鄰國塞爾維亞。工程第一期共41公里，由中國路橋工程承包，中國進出口銀行則借出10億歐元。第一期工程每公里的造價高達2,000萬歐元（約1.85億港元），當中包括20座橋及16條隧道，成為世界上造價最貴的高速路。外媒報道，工程目前只完成了40公里。

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債務佔生產總值103%

黑山的外債中，中國佔四分之一。根據合約，貸款抵押品為黑山的土地，若黑山違約，中國有權取用。黑山今年開始償還貸款利息，其總債務目前已達43.3億歐元（401億港元），佔國內生產總值103%，加上去年全球爆發武漢肺炎疫情，佔其GDP約25%的旅遊業首當其衝，國家收入銳減，進一步削弱了還款能力。國際貨幣基金組織早前曾認為，黑山已無力承擔任何新債務。

黑山也因此向歐盟求援，希望歐盟協助黑山償還向中國借下的10億歐元高速公路債務。黑山副總理阿巴索維奇上月表示，為了防止「準歐盟成員國」黑山對北京的倚賴，歐盟應該幫助黑山重組債務。

乘機排除中國影響力

歐盟委員會發言人表示，所有國家可自由作投資決定，但歐盟不會為第三方還債，歐盟現已是黑山最大的經濟援助者、最大貿易夥伴及最大投資者。該發言人補充，黑山須設法償還中國貸款，歐盟則可通過總額達90億歐元（833億港元）的西巴爾幹地區經濟與投資計劃，協助黑山興建公路餘下路段，歐盟委員會指中國的影響力令人憂慮，「歐盟關注部份中國投資可能帶來的社會經濟及財政效應，擔心有宏觀經濟失衡及對中國貸款過度依賴的風險」。黑山財長斯帕伊奇接受《金融時報》訪問時指出，會向歐洲投資銀行和歐洲復興開發銀行（EBRD）等國際融資機構申請撥款，並遊說歐盟：「這是唾手可得的勝利。」

對於輿論指中國透過債務侵吞小國資源，中國外交部回應：「地理環境複雜是公路造價相對高昂的原因。」外交部提到，中國貸款利息為2%，對比起黑山其他債務的息率而言，也相對地低，中國的投資不是基於地緣政治，也無威脅別國國家安全之意。值得注意的是，黑山新政府去年上台後，已有意公開上屆政府與中國簽下的「爭議合約」，並打算就貸款問題重新談判。中國企圖對黑山予取予攜，恐難如願。

《金融時報》 / 《外交家》雜誌