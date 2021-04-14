國際社會持續關注新疆穆斯林遭受迫害的情況，當地亦不時傳出官方意圖消弭穆斯林文化的消息，包括強迫他們過漢族人的春節，以及要他們吃豬肉等。自由亞洲電台報道，4月13日是新疆伊斯蘭教傳統齋月第一天，按習俗，穆斯林需要封齋一個月，早上封齋、晚上開齋；但據來自新疆的消息指，無論是維吾爾族還是哈薩克族都沒有封齋，甚至有穆斯林在齋月舉辦婚慶。海外維吾爾組織稱，這明顯是刻意破壞齋月不舉辦婚禮的傳統。

報道引述伊犁一名穆斯林指，當地已無人封齋，但對方不敢多說，只謂「封齋的事情都忘記了」。旅居哈薩克的哈薩克人艾爾肯別克也說，他聯絡過新疆伊犁的親友，得知他們沒有封齋。他指自2017年新疆設立再教育營打擊「極端宗教勢力」後，一直無人敢封齋。

3周前，在中國外交部的涉疆問題新聞發佈會上，喀什地區莎車縣伊斯蘭教協會會長、莎車鎮阿勒屯清真寺哈提甫阿布都外力·阿布力米提說，封齋是穆斯林五功之一。在新疆，各族穆斯林封齋是正常的宗教活動，都完全按個人意願進行，受法律保護，從來沒有任何人干涉。他還說，自己的父母和妻子每年齋月期間都有封齋，西方有媒體說新疆「禁止穆斯林封齋」，這完全是造謠污蔑。

對此，總部在德國的世界維吾爾代表大會發言人迪里夏提表示：「齋月期間是不准辦婚禮的，但是中國利用誘導、鼓勵等措施，企圖在齋月中讓人們通過主辦婚禮，與所謂非法宗教徹底決裂。」

哈薩克人迪娜曾經居住在伊犁，她表示當地政府鼓勵哈薩克族於齋月舉辦婚禮，伊犁的少數民族婚紗店內，有不少新人拍婚紗照。迪娜說：「一般齋月不能舉辦婚禮，我們哈薩克人也是這樣。以前我們就是（齋月）30天內不結婚，封齋完後搞婚禮，現在辦理婚事的人越來越多了。這個月開始，國家同意那些結婚的人可以辦婚禮了。」

迪娜續透露，目前很多人擔心遭到當局報復，自願停止封齋。她說，自2017年起，新疆當局禁止穆斯林封齋，要求少數民族家庭中的孩子監督父母。社區人員盤問孩子，問他們的父母親每天幾點起床，何時吃飯等，以甄別穆斯林有無封齋。在各條高速公路，當局設置的檢查站備有飲料和食物，要求路過的司機喝水、進餐等。

自由亞洲電台

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