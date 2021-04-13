德國智庫「基爾世界經濟研究所」、美國智庫「全球發展中心」等機構聯合發表了題為《中國如何放貸：與外國政府簽訂百份債務合約的罕見調查》，指證中國利用「一帶一路」對多國進行「債務陷阱外交」之實例與手法。斯里蘭卡、老撾等貧窮國家，更在債務壓力下，向中國「借出」港口等重要資產。

報告指出，中國藉由「一帶一路」為舉債國提供高額基建貸款，成為全球發展中國家最大債權國。然而，中國常「禁止舉債國公開貸款條件」，甚至要求對方對外否認協議。報告分析了2000年至2020年中國與24國簽署的100份貸款協議，發現中國貸款條件苛刻，如舉債國與中國斷交或「傷害中國機構的利益」等，中國有權單方面解約，並有權要求立刻還款，也時常要求舉債國用戰略資源做抵押。

老撾「國家電網被整碗捧走」

不過，貪求中國資金挹注的舉債國，還是會因借貸走入陷阱。例如斯里蘭卡因拖欠中國基建債務，2017年12月被迫將某港口租給中國99年，但後來因租約有誤，租借期被增至198年。老撾則在債務違約壓力下，讓南方電網獲得老撾電力控股權，國際輿論形容老撾「國家電網被整碗捧走」。

據悉，路孚特（Refinitiv）數據庫指出，如今已有130多國與中國簽署了200多份一帶一路相關協議，專案多達2,600項，涉額3.7萬億美元（約28.76萬億港元）。近期美國、日本、歐洲、澳洲正醞釀「一帶一路」替代方案以及抵制行動，日本首相菅義偉4月16日訪美，也將與拜登討論更高水準與透明化的替代方案，並可望達成初步協議。

全球發展中心 / 美國之音