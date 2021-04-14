美國總統拜登派遣政壇密友前參議員多德（Chris Dodd）率團訪台，中國海事局隨即宣佈進行海上實彈軍演，指將於15日至20日於廣東沿海南澎列島附近海域進行實彈射擊演習。YouTube軍事頻道「軍武器研」主持Larry向《蘋果》表示，他認為中國此舉與以往一樣同屬對內宣傳，並強調美軍吸取過上次美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）訪台告吹一事的教訓後，美國對這次多德訪台「一定有會所準備」。

Larry指出，中國進行海上實彈演習其實與以往一樣，屬於對內宣傳：「他們（北京政府）對外的力度不會太大，因為不想挑戰到美國，因為一旦挑釁到美國，只會惹來對方更加大的反制。」

Larry又說，美國派多德這位非政府官員訪台其實是在「試水溫」，相信一定會激怒中國，因此值得關注的是美國會否有後續行動，例如會否派出軍艦穿過台灣海峽，例如早前遙望解放軍航母遼寧艦的美軍神盾級導彈驅馬斯廷號（USS Mustin, DDG-89），或現正在巴士海峽附近的航母羅斯福號（USS Theodore Roosevelt），而對上一次這樣做的是美國海軍神盾級導彈驅「麥凱恩號」（USS John S. McCain）。他形容南海之後會「非常熱鬧」，例如英國航空母艦「伊利沙伯女皇號」（HMS Queen Elizabeth）即將來到，法國及德國亦有派出軍艦，而美英法德日及澳洲亦很有可能在此區域進行聯合演習。

Larry亦提到美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今年1月派克拉夫特訪台，最後在臨出發前突然取消行程，原因與中國威脅會派戰機入侵台灣領空有關；他說，美軍當時首要是保護大使人身安全，但經計算後發現大使的飛機有即時危險，因為大使的飛機必須由日本沖繩空軍基地派軍機護航，加上時間過於倉猝，能動員的空軍機不多。不過，他認為這次多德訪台，美國「一定有會所準備」，「經過上次教訓，美國冇可能再食多次死貓，一定會想方法去回應中國戰機威脅」。

另外，華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）資深研究員卜睿哲（Richard Bush）、何瑞恩（Ryan Hass）及華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）中國權力專案主任葛來儀（Bonnie Glaser）本月8日在美國全國公共電台（NPR）上發表文章，呼籲外界不要炒作台海戰爭風險。

文章指出，北京近年來逐漸失去耐心，為實現野心，行徑日益具侵略性，除了大舉投資提升軍事能力，亦動用全方位能力，在不觸發衝突下加大對台施壓力道；雖然中國行為雖令人不安，但將這推斷成大災難的前奏是個錯誤。文章又表示，中國目前和可預見之未來的優先重點是嚇阻台獨，而非強迫統一，並強調外界過度放大中國國家主席習近平「兩岸政治分歧問題不能一代一代傳下去」的發言，自毛澤東以來中共每任領導人都展現統一決心，且現年已67歲的習近平，不太可能親眼目睹台灣是否會在外界推定的2049年期限前被大陸統一。

《美國之音》早前亦報道指，美軍印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）雖然認為台海戰爭可能會在6年內發生，而美國智庫「外交關係協會」的報告亦認為台灣海峽「正成為令美中及其他大國捲入一場潛在戰爭的全球最危險的戰爭起火點」，然而中國武力犯台的一些重大問題長期來一直處於爭議與模糊狀態。

報道指，中國自稱對台立場明確，在統一終極目標上也「絲毫不留餘地」，但在如何實現這一目標，是否動武與何時動武等關鍵問題上，多年來北京的訊號有相當程度的模糊性，外界的分析更顯分歧，而美方亦長期以「戰略模糊」為主，在中國攻打台灣的假設問題，美國刻意不明確表態是否出兵協防。 美國海軍戰爭學院（U.S. Naval War College）戰略與政策專家霍爾姆斯教授（James Holmes）說，北京政治上清晰的對台政策伴有「戰略和戰術上的模糊」，在以何種方式、甚麼時候統一台灣的問題上，北京從未給出明確答案，而這令北京得以享有一定的政策空間。

《蘋果》記者／中央社／《美國之音》

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